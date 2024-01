Des centaines d’arbres coupés pour revitaliser un sentier urbain

Écrivain, photographe et habitant du quartier de Corktown, au bas de la rivière Don, Edward Row a voulu voir de plus près l’avancée des travaux de revitalisation de la promenade qui longe ce cours d'eau, à l'est du centre-ville de Toronto.

Enthousiaste à l’idée d’une amélioration de cette piste pour vélos et piétons, il a constaté avec stupéfaction que des centaines d'arbres avaient été abattus sur toute la partie ouest. Ça m’a fait sursauter , se rappelle-t-il.

La Ville de Toronto confirme avoir permis la coupe d’arbres sur 1,6 km sur la portion la plus au sud de la promenade. Elle indique avoir délivré un permis pour l’abattage de 244 arbres.

La revitalisation, sur 4 kilomètres au total, doit permettre de rendre cette promenade plus accessible aux personnes handicapées, avec notamment une nouvelle rampe à la hauteur du quartier Riverdale.

Sur cette portion sud, la piste sera élargie, de 50 cm jusqu’à 4 m, selon les endroits.

Une clôture déplacée

Pour réaliser cet élargissement, la grille métallique est poussée plus près des voies ferrées. Cette zone, selon la Ville, ne sert qu’à des opérations d’entretien de Metrolinx, l'agence qui gère les trains de banlieue. De nombreux arbres et buissons avaient poussé le long de cette clôture.

Enfin, l’opération doit permettre d’installer un nouveau système de drainage pour limiter les inondations de la promenade. Ainsi, certains autres arbres ont aussi été abattus.

Pour justifier la décision, la Ville a d’abord indiqué que la majorité des arbres n’avaient qu’un mètre de haut ou un tronc de moins de 10 cm de diamètre à hauteur d'homme .

Une explication loin de convaincre Edward Row.

Des centaines d’arbres ont été abattus, des douzaines avaient bien plus que cette taille, avec un tronc de 2 à 3 pieds (60 à 90 cm) de large. C’est visible sur des photographies, d'anciennes vidéos, sur Google Maps, etc.

5:24 La partie à droite de cette vidéo captée par Cycling Toronto avant la fermeture a été déboisée pour déplacer la grille métallique et élargir la piste. Photo : Cycling Toronto/YouTube

La taille des arbres n'a pas compté

Sollicitée pour une entrevue pour obtenir plus de détails, la Ville n’a pas donné suite à la demande lorsque nous avons indiqué que les questions ne seraient pas données à l’avance. Elle a néanmoins proposé de fournir des réponses complémentaires par courriel.

Dans ce second échange, elle concède que sa description initiale était une erreur.

La majorité des arbres avaient un diamètre de moins de 10 cm, mesuré à 1,4 m du sol , corrige le service des communications, se référant au règlement municipal. Et que la taille n’était pas un facteur dans la délivrance du permis .

Il ajoute qu’il s’agissait principalement d'espèces envahissantes telles des érables du Manitoba, des ormes de Sibérie, des ailantes, des saules et des peupliers, ainsi que d’autres érables, comme les érables argentés et de Norvège.

La Ville a également fait savoir qu’elle recevra 736 arbres, sans en préciser les essences, mais qu’il s’agirait d’espèces indigènes .

Nous faisons de notre mieux pour tous les planter, mais nous cherchons d'autres options s’ils ne peuvent pas tous y trouver place , nuance l’administration. Un bénéfice environnemental est attendu à la fin de ce projet.

Ouvrir en mode plein écran Tout arbre ou arbuste à proximité de la grille métallique qui longe les chemins de fer a été rasé. La Ville indique qu'il s'agissait d'espèces envahissantes. Photo : Radio-Canada / Jean-François Gérard

Même s'il soutient le projet, Edward Row demeure insatisfait à la vue d’arbres abattus.

Je ne m’attendais pas à ce qu’une piste naturelle – ou plutôt un lieu de loisir où l’on accède à la nature – soit décimée à ce point dans le cadre de la revitalisation , juge le résident du secteur depuis 2014. M. Row est très au fait de ce projet qui remonte à 2013 (Nouvelle fenêtre).

C’est un mélange de négligence, d’apathie et de bureaucratie , estime-t-il, dépité.

Dans ses réponses, la Ville de Toronto n’a pas souhaité indiquer d'échéancier pour la fin des travaux. Sur son site, elle a d’abord annoncé une réouverture au printemps, puis désormais à la fin de l’été 2024.