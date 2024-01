Des membres conservateurs et néo-démocrates du comité mixte sur l'aide médicale à mourir (AMM) veulent que l'élargissement de l'admissibilité à l'AMM aux personnes atteintes d'une maladie mentale soit suspendu pour une durée indéterminée.

Le gouvernement a déjà suspendu une fois cette extension de l’aide médicale à mourir, mais cette mesure prendra fin le 17 mars.

Ce comité parlementaire, composé de 15 députés et sénateurs de plusieurs partis, a été mandaté l'automne dernier par le fédéral pour déterminer si le système de santé est prêt à faire face à cette extension. Il doit déposer son rapport d'ici le 31 janvier, puis le gouvernement prendra une décision.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, n'a pas exclu un nouveau retard dans l'ouverture du programme d'aide médicale à mourir aux personnes atteintes d'une maladie mentale. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Christinne Muschi

Une prolongation de cette pause obligerait le gouvernement à présenter un projet de loi, qui devrait obtenir la sanction royale avant la date limite du 17 mars.

Nous reconnaissons certainement qu'il existe une équivalence entre la souffrance physique et la souffrance mentale , note le ministre Holland. Mais nous devons nous assurer que le soutien est là, que la formation existe.

Le comité fait du rattrapage

Le comité parlementaire a été formé en 2021 après que le Parlement eut adopté un projet de loi qui élargissait l’aide médicale à mourir pour inclure les personnes atteintes de maladie mentale.

Le projet de loi a été amendé lorsque les sénateurs ont voté afin d'imposer un délai de 18 mois pour l'exclusion de la maladie mentale dans le but de donner au fédéral, aux provinces, aux territoires et aux associations médicales le temps d'élaborer des lignes directrices et des protections appropriées.

Ouvrir en mode plein écran Le député néo-démocrate Alistair MacGregor est d'avis que le gouvernement fédéral devait freiner l'extension du programme d'aide médicale à mourir. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Le député néo-démocrate de la Colombie-Britannique Alistair MacGregor, un des vice-présidents du comité, est d’avis que la loi a été modifiée sans consultation appropriée, laissant ainsi les parlementaires et de nombreux acteurs de la société civile dans l'obligation de se démener pour rattraper le retard.

Tout cela témoigne de la mauvaise gestion des libéraux dans ce dossier dès le départ, ce qui nous laisse maintenant dans une sorte de vide juridique.

Des témoins issus des milieux juridique et médical ont donné aux membres du comité un large éventail de points de vue sur les deux côtés de cette question très sensible.

Michael Cooper, membre du comité et député conservateur de St. Albert–Edmonton, avoue qu'il a été influencé par des psychiatres qui ont déclaré au comité qu'il serait difficile, voire impossible, pour les professionnels de la santé de décider qu'une maladie mentale ne peut pas être traitée ou qu'une demande d' AMM de la part d'une personne atteinte d'une maladie mentale est rationnelle ou motivée par des idées suicidaires.

Ouvrir en mode plein écran Le député conservateur Michael Cooper note que son parti s'opposait à l'extension prévue du programme d'aide médicale à mourir pour couvrir les maladies mentales. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le Canada n'est pas prêt [...]. Ces libéraux ont fait passer l'idéologie avant la prise de décision fondée sur des preuves.

De son côté, le sénateur de la Nouvelle-Écosse Stanley Kutcher, lui aussi membre du comité, pense que les Canadiens qui souffrent de maladies mentales incurables méritent d'avoir les mêmes droits que ceux qui souffrent de maladies physiques graves.

Je pense que nous devons être dirigés par... la compassion [...]. Nous ne pouvons pas faire abstraction du fait que certaines personnes sont autorisées à faire un choix de fin de vie , estime M. Kutcher, un psychiatre de formation.

Ouvrir en mode plein écran Le sénateur Stanley Kutcher demande au gouvernement fédéral d'autoriser l'assurance maladie complémentaire pour les personnes dont le seul problème médical est une maladie mentale. (Photo d'archives) Photo : CBC / Photo fournie

Le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, a reconnu que des questions ont été soulevées par les deux experts qui ont témoigné devant le comité, de même que par les gouvernements provinciaux et territoriaux, et il n’exclut pas un autre report.

Le gouvernement du Québec, qui s'est déjà penché sur cette question par le passé, n'envisage pas d'étendre l'aide médicale à mourir aux personnes atteintes d'une maladie mentale. La province a déclaré que la maladie mentale n'est pas considérée comme une maladie aux fins de l' AMM .

Le Canada est-il prêt?

Helen Long, PDG de Dying With Dignity Canada, croit que le gouvernement est prêt à aller de l'avant. Elle souligne que celui-ci a rempli trois principales conditions préalables pour étendre l'admissibilité à l'aide médicale à mourir aux maladies mentales :

élargir la collecte de données;

établir un programme d'études national pour les professionnels de la santé;

élaborer des normes de pratique.

Seul un petit nombre de personnes dont le seul problème de santé est une maladie mentale seraient admissibles à l’ AMM, soit les personnes qui ont enduré de nombreuses années de souffrance et qui ont essayé plusieurs traitements.

Le Dr Jitender Sareen fait partie d'un groupe de huit titulaires de chaires universitaires en psychiatrie qui ont écrit aux ministres fédéraux et qui ont exhorté le comité à ne pas élargir l'aide médicale à mourir aux personnes atteintes de maladies mentales.

Il affirme que les normes de conduite qui guident les psychiatres et les cliniciens sont inadéquates et que le Canada est à la traîne par rapport à d'autres pays en matière de financement du traitement de la santé mentale et de la toxicomanie.

Offrir la mort à une personne qui n'a pas eu la possibilité d'aller mieux, avec ou sans traitement, est, à notre avis, inacceptable.

Protéger les plus vulnérables

Le Dr Sonu Gand, professeur à l'Université de Toronto et chef du service de psychiatrie au Sunnybrook Health Sciences Centre, estime qu'il n'y avait pas suffisamment de mesures de protection pour protéger les plus vulnérables.

Si le projet de loi va de l'avant, ce serait tout à fait irresponsable , déplore le Dr Gand.

La cheffe du Parti vert, Elizabeth May, soutient l'expansion de l’ AMM , mais pas avant d’avoir de meilleurs programmes sociaux et économiques, notamment un revenu minimum garanti.

À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas être certains qu’un Canadien ne demande pas l'aide médicale à mourir parce qu'il n'a pas de logement ou qu'il n'a pas les moyens de payer son loyer.

Depuis l'adoption de la loi fédérale, en 2016, 44 958 Canadiens ont obtenu l'aide médicale à mourir.

Le plus récent rapport annuel (Nouvelle fenêtre) de Santé Canada indique que 13 241 personnes ont reçu l'aide médicale à mourir en 2022, soit une augmentation de 31,2 % par rapport à 2021.

De plus, en 2022, 9 % des bénéficiaires de l’ AMM souffraient de démence – aussi appelée trouble neurocognitif majeur – caractérisée par une perte des facultés mentales.

Avec les informations d'Olivia Stefanovitch, de CBC News