Quasi invincible, le Blizzard aux trousses d’un record de son entraîneur

Avec une fiche de 20 victoires en 21 matchs cette saison, le Blizzard du Séminaire Saint-François règne en roi et maître sur la Ligue de hockey M18 AAA du Québec. Si la tendance se maintient, la troupe de l’entraîneur Mikaël Tam pourrait bien battre un record d’équipe appartenant à l’édition 2006-2007… du défenseur Mikaël Tam.

Nommé entraîneur-chef de l’équipe de son alma mater en juillet après une saison derrière le banc comme adjoint, l’ex-capitaine des Remparts n’a visiblement pas eu besoin de période d’adaptation.

Six mois après être devenue la première équipe québécoise en plus de 20 ans à mettre la main sur le championnat national M18, le Blizzard a repris exactement là où il l’avait laissé, cet automne. Et ce, même si seulement quelques joueurs de l’équipe championne sont de retour dans l’alignement.

Mikaël Tam a succédé à Mathieu Turcotte derrière la banc du Blizzard après que ce dernier ait obtenu le poste d'entraîneur-chef de l'Armada de Blainville-Boisbriand, dans la LHJMQ. Photo : Laurent Corbeil/Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec/

J’ai tellement un beau groupe de joueurs sous la main. Ils me rendent la vie facile. Ils compétitionnent tous les jours à l'entraînement, ils ont faim et ils ont le goût de s’améliorer , décrit Mikaël Tam.

La profondeur d’une équipe championne

Rencontré par Radio-Canada après un entraînement des siens, le jeune entraîneur n’a pas eu besoin de se faire rappeler quelle édition du Blizzard (anciennement les Gouverneurs de Sainte-Foy) détient le record pour le plus grand nombre de victoires en une saison. La sienne, celle de 2006-2007, qui partage toutefois la marque avec les Gouverneurs de 1992-1993.

Ça avait été une de mes plus belles années de hockey avec Serge Beausoleil comme entraîneur-chef et des joueurs comme David Savard et Alex Chiasson qui ont connu de belles carrières dans la Ligue nationale , lance l’ex-défenseur au sujet de la formation qui avait signé 35 victoires en 44 matchs, en 2006-2007.

Le défenseur du Canadien David Savard était un rouage important du Blizzard, en 2006-2007. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

L’équipe en question, dont pratiquement tous les joueurs ont ensuite fait carrière dans la LHJMQ , avait tant de profondeur que le futur gagnant du trophée Conn-Smythe Jonathan Marchessault en avait été retranché. Une profondeur qui fait aussi la marque de commerce de l’équipe 2023-2024.

On a une équipe très balancée avec quatre bons trios, trois bonnes paires de défenseurs et deux bons gardiens , décrit Mikaël Tam. L’affirmation peut paraître clichée, mais comme l’équipe a à la fois la meilleure offensive et la meilleure défensive de la ligue M18 AAA, difficile de la contredire.

Les leçons de la conquête

À mi-chemin de la saison, huit des 32 meilleurs marqueurs du circuit sont des joueurs du Blizzard. Le capitaine Noah McKinnon fait partie du nombre même s’il a manqué quelques matchs pour aller prêter main-forte à son équipe de la LHJMQ , les Cataractes de Shawinigan.

Son rôle a changé, mais l’objectif est le même, relate le défenseur. Les quelques vétérans qui ont goûté à la conquête ont encore soif de victoire et ils s’assurent de transmettre les leçons de l’an dernier aux plus jeunes.

Le Blizzard du Séminaire Saint-François a été sacré champion canadien M18 en avril dernier. Photo : Laurent Corbeil/Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec/

Des jeunes comme Romain Litalien, un grand centre de 15 ans qui cumule déjà 8 buts et 14 passes en 22 matchs. On a un entraîneur qui l’a vécu et qui sait ce qu’il faut pour se rendre au sommet et des vétérans qui savent comment gagner. Ils nous poussent à devenir meilleurs , explique-t-il.

Un premier test au Challenge CCM

Tous sont conscients que les succès en début de saison, aussi impressionnants soient-ils, ne sont pas toujours garants d’un championnat. La meilleure équipe de saison régulière de l’histoire du circuit M18 AAA, les Chevaliers de Lévis de 2018-2019, avait remporté 41 de ses 42 matchs pour ensuite se buter au gardien de but Devon Levi et aux Lions du Lac St-Louis en demi-finale des éliminatoires.

Le Blizzard garde donc fermement les pieds sur terre, assure Mikaël Tam. Le Challenge CCM, un tournoi annuel de mi-saison prévu dans quelques semaines, sera le premier véritable test de sa troupe.