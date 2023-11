Marchand doit appuyer un retour des Nordiques, répète un élu de la CAQ

Le député de Montmorency, Jean-François Simard, persiste et signe : le maire Marchand n'a pas le droit de tourner le dos au projet de ramener les Nordiques à Québec. Selon lui, de nombreux amateurs de hockey continuent de vivre d'espoir dans ce dossier et le maire Marchand n'avait pas à comparer leur attente à celui qui espère encore le retour de son épouse 25 ans après son départ.

Lors d'un débat sur une motion pour annuler le contrat lié à la venue des Kings à Québec, Jean-François Simard a interpellé le maire Bruno Marchand sur sa position envers un potentiel retour d'une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Questionné sur la subvention pour la présence des Kings de Los Angeles en octobre prochain, le maire Marchand a indiqué qu'il n'attendait plus le retour d'une équipe de la LNH et qu'il préférait regarder devant.

Jeudi matin, le député caquiste en a rajouté. J'ai parlé avec mon cœur. Cette déclaration du maire Marchand est vraiment venue me chercher dans le fond de mes tripes. J'ai dit en quelques mots qu'on ne pouvait pas balayer d'une seule phrase 25 ans de travail collectif pour le retour des Nordiques de Québec .

Le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, a rapidement laissé entendre qu'il ne partageait pas la position de Jean-François Simard sur Bruno Marchand. Ce n'est pas mon point de vue , a-t-il lancé sur le parquet de l'Assemblée nationale.

Il a dit ce qu'il avait à dire , a répondu François Legault au sujet de la sortie de son député, jeudi.

Ouvrir en mode plein écran François Legault, premier ministre du Québec Photo : La Presse canadienne / Sylvain Roy Roussel

Rondelle des Nordiques

Le premier ministre Legault a répété qu'il comprenait la frustration de certains concernant la subvention et qu'il s'agit d'une décision qui a des pour et des contres . Il ajoute que la CAQ est unie derrière la subvention et que plusieurs Québécois souhaitent que son gouvernement travaille au retour d'une équipe de la LNH à Québec.