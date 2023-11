Des députés dissidents réintègrent des comités de l’Assemblée législative

Le gouvernement de Blaine Higgs change son fusil d’épaule quant à sa décision d’exclure six députés dissidents de plusieurs comités de l’Assemblée législative.

En octobre, la majorité progressiste-conservatrice a modifié la composition de plusieurs comités. Ces changements survenaient après un remaniement ministériel motivé par la sortie de six députés contre les modifications à la politique 713.

Les ministres Trevor Holder et Dorothy Shephard avaient quitté leur poste, alors que Daniel Allain et Jeff Carr s’étaient vus montrer la porte.

Ces députés dissidents s’étaient retrouvés avec peu d’assignations à des comités.

Des députés de l’opposition ont affirmé que Blaine Higgs les empêchait d'amener leur expérience aux comités, de réviser la législation et de tenir les ministères responsables de leurs dépenses.

Renversement

Dans une motion déposée cette semaine, le gouvernement renverse ces changements.

La députée de Saint John Ouest-Lancaster et ancienne ministre de la Santé Dorothy Shephard rejoint à nouveau le comité des comptes publics. Cela lui permettra de poser des questions au vérificateur général Paul Martin lorsqu’il déposera la seconde partie de son rapport sur la gestion de la COVID-19 le mois prochain.

Le député de New Maryland-Sunbury Jeff Carr ne participait qu’à trois comités en octobre. On lui en a assigné quatre de plus.

Quant à la députée de Fundy-Les-Isles-Saint John-Ouest, Andrea Anderson Mason, elle est de retour sur deux des cinq comités desquels elle avait été démise en octobre.

Le député de Moncton-Est, Daniel Allain, siégeait toujours à sept comités. Il s’en est vu assigner un supplémentaire avec la motion.

Les députés reçoivent 125 $ de plus pour chaque journée où ils siègent aux comités, mais cela se traduit aussi par une plus grande charge de travail et des déplacements plus fréquents dans la capitale.

D’après un reportage de Jacques Poitras de CBC