Un agriculteur de Saint-Bruno craint les impacts du projet de loi 22 sur son expropriation

Le producteur agricole Jean-Michel Gagnon, propriétaire de la Ferme laitière Gagnon de Saint-Bruno, craint d’être fortement pénalisé si la réforme de la Loi sur l’expropriation est adoptée à l’Assemblée nationale.

M. Gagnon sait déjà que sa terre de 140 hectares sera pratiquement coupée en deux en raison du prolongement de l’autoroute 70 jusqu’à Alma. Le tracé final n’a pas encore été choisi, mais toutes les options sur la table à dessin confirment qu’il sera touché.

Il souhaite obtenir un montant juste et équitable à titre de compensations. Toutefois, le projet de loi 22, piloté par la ministre Geneviève Guilbault, change la donne. Il prévoit de limiter les indemnités à la valeur marchande seulement, sans tenir compte des revenus potentiels qui seront perdus.

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, Jean-Michel Gagnon a demandé à la ministre de revoir ses plans.

Quand on se fait exproprier, on mérite pleine compensation, car on se fait acheter contre notre gré.