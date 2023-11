Un photographe de Québec attaqué au Brésil

Le photojournaliste de Québec Renaud Philippe et sa conjointe ont été attaqués dans le sud du Brésil alors qu’ils couvraient des affrontements entre un peuple autochtone du sud du pays, les Guaranis, et des fermiers.

Depuis deux ans, il documente la lutte des autochtones guaranis avec sa conjointe qui est anthropologue d’origine brésilienne. C’est leur cinquième visite dans le pays. Au fil du temps, il a tissé de très bonnes relations avec les Guaranis.

Renaud Philippe a partagé quelques photos du projet sur ses réseaux sociaux. Photo : Instagram / Renaud Philippe

C’est une lutte pour la récupération de leurs terres ancestrales, des terres qui sont aujourd’hui occupées par l’agrobusiness, des fermes gigantesques. Sur des milliers de kilomètres, tout n’est que soja, maïs et monoculture , explique le photographe, en entrevue à l'émission Première heure.

Ces mouvements de retour vers ces terres s’appellent retomada et ils ne se font pas sans heurt. Entre les propriétaires terriens, les fermiers, et les Guaranis, il y a énormément de violence. Il y a des histoires par dizaine , explique Renaud Philippe.

Deux militants guaranis dans le sud du Brésil. Photo : courtoisie / Renaud Philippe

Mardi en matinée, sa conjointe et lui apprennent par certains contacts qu’il y aurait un nouveau retomada près de la frontière. On apprend que trois personnes manquent à l’appel, qu’il aurait été pris en otage par les fermiers. Alors on décide d’y aller , explique le photographe.

Ils sont bien conscients des dangers et des risques et ils les considèrent avant de prendre leur décision. Le premier enjeu en temps que photojournaliste c’est d’assurer sa sécurité, parce qu’il faut revenir pour témoigner de ce qu’on a vu , assure Renaud Philippe.

Une femme guaranie photographiée dans le cadre de son projet. Photo : courtoisie / Renaud Philippe

Après un premier repérage visuel sans aller trop près du site du retomada, sa conjointe et lui décident d’y retourner pour un second repérage, cette fois-ci en passant autour du site. Mais entre-temps des camionnettes lettrées au nom de l’entreprise d'agriculture se sont installées pour bloquer le chemin.

Quand on se rend compte de ça, je fais demi-tour, mais pas très loin il y a des autochtones avec qui on a d’excellent contact qui sont cachés dans une maison. Alors on s’arrête pour s'assurer de leur sécurité à eux , relate Renaud Philippe.

C’est à partir de ce moment que les choses commencent à déraper. Ils se font apostropher par des hommes masqués.

Un paysage naturel du sud du Brésil. Photo : courtoisie / Renaud Philippe

Ma conjointe a été molestée et moi j’ai quand même été bien tabassé au sol par une dizaine de personnes avec des coups de pied et des coups de poing après m’être clairement identifié comme journaliste , raconte le photographe.

Leurs assaillants prennent aussi leurs matériels : appareils photo, cellulaires et passeports, etc. La voiture était complètement vidée, selon Renaud Philippe.

Heureusement, l’ordinateur et les photographies faites dans les derniers jours étaient restés à l’hôtel , souligne-t-il. Ils se retrouvent maintenant en sécurité, mais ils n'ont toujours pas eu de nouvelles des autochtones qui étaient cachés dans la maison.

Clairement aujourd’hui, on a le mandat de parler de ce qui se passe aux Guaranis, ça fait deux ans qu’on essaie de convaincre les médias et de diffuser l’information. On est loin de l’Amazonie, ici, et elle capte toute l’attention. C’est normal qu’on en parle, mais dans le sud du Brésil il se passe des choses dont personne n’entend parler , plaide-t-il en terminant son témoignage.

Photo tirée de l'exposition multidisciplinaire Errance sans retour, au Musée national des beaux-arts du Québec Photo : Musée national des beaux-arts du Québec / Renaud Philippe

Par le passé, Renaud Philippe s’est entre autres fait connaître sa couverture des réfugiés rohingas au Bangladesh et pour sa collaboration au documentaire sur le sujet, Errance sans retour.

Il a aussi vendu ses photos à des médias internationaux, comme le New York Times. Pendant plusieurs années, il était aussi un des photographes officiels du Festival d’été de Québec.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc et Juliette Lefebvre