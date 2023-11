14 000 membres du Front commun syndical attendus à Québec

Le Front commun syndical souligne la troisième et dernière journée de son mouvement de grève jeudi en tenant un rassemblement devant l’édifice du Parlement, à Québec. Jusqu’à 14 000 syndiqués sont attendus. La mobilisation survient au moment où le gouvernement Legault vient d’ouvrir la porte à une bonification de ses offres salariales aux employés du secteur public.

Les syndiqués ont commencé à converger vers la colline Parlementaire en milieu de matinée. Le mouvement devrait culminer à partir de 11 h 30 avec les prises de parole des quatre leaders nationaux du Front commun syndical, soit ceux de la CSN , de la CSQ , de la FTQ et de l’ APTS .

Les 420 000 membres du Front sont en grève depuis mardi. Leur dernière journée de mobilisation coïncide avec le début de la grève générale illimitée des 66 000 syndiqués de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE).

Ouvrir en mode plein écran La scène aménagée devant l’Assemblée nationale a été décorée à l’aide de buts de hockey et d’un logo parodié des Kings de Los Angeles, en référence à la subvention de 5 à 7 millions de dollars que Québec va accorder pour la venue de l’équipe de LNH dans la capitale l’an prochain. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

De leur côté, les 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) entament jeudi une grève de deux jours.

Mobilisation historique?

Cela signifie qu’environ 570 000 travailleurs du secteur public sont en grève jeudi.

Selon les syndicats, il s’agit de la plus grande journée de manifestation de l’histoire du Québec et de la plus importante à survenir au Canada depuis celle des travailleurs d’AT&T en 1983.

