Agression à la trottinette à Shippagan : nouvel ajournement de la cause

Une audience a eu lieu dans l’affaire de l’enfant tué d’un coup de trottinette à Shippagan, jeudi à Bathurst. Un ajournement de quelques semaines a été accordé au nouvel avocat de l’accusé pour qu’il puisse prendre connaissance de la preuve.

Les parties se sont retrouvées devant la juge Joanne Durette. L’adolescent accusé de l’homicide involontaire d’un enfant de 11 ans, en novembre 2022 à Shippagan, n’était pas dans la salle d’audience.

L’avocat Me Luc Roy a expliqué à la juge qu’il vient de reprendre le dossier et qu’il n’a pas encore reçu la preuve de la part de la Couronne. Il a demandé un ajournement d’un mois.

La Couronne ne s’est pas opposée à cette demande. Le procureur a indiqué que la preuve est volumineuse, notamment en ce qui a trait à l’état de l’accusé . La prochaine audience aura lieu le 25 janvier 2024.

Lors de la dernière audience dans ce dossier, le 26 octobre, l’accusé ne s’était pas présenté devant le juge. L’avocat Me Jacques J. Gauthier avait expliqué cette absence en affirmant que son client est autiste sévère .

Il avait indiqué que l’accusé n’aurait pas été en mesure de comprendre les procédures et qu’il était resté dans le stationnement du palais de justice en compagnie d’un proche.

L’identité de l’accusé et de la victime dans cette affaire – ainsi que toute information permettant de les identifier – sont frappées d’un interdit de publication.

On va prendre le temps d’aller jusqu’au bout

La père de la victime a assisté à l’audience en compagnie d’un proche. À sa sortie du tribunal, il a affirmé qu’il n’était pas particulièrement surpris que la cause soit ajournée une fois de plus.

Les procureurs de la Couronne nous avaient parlé des étapes. Ça peut être un processus qui peut être long. On va prendre le temps, même si ça prendrait deux ans, trois aux au processus, on va prendre le temps d’aller jusqu’au bout , a-t-il dit en entrevue.

Il affirme qu’il sera au rendez-vous chaque fois que l’affaire se retrouve devant le Tribunal pour adolescents. Cette présence est importante pour lui.

Même si c’est pour cinq minutes comme aujourd’hui, on va prendre le temps de venir. On va se lever le matin et on va venir pareil.

Une lourde tragédie à porter

Le père de la victime – que l’on ne peut pas nommer – a confié que la tragédie est toujours lourde à porter, un an plus tard. Notamment pour le petit frère du défunt, qui est encore déboussolé.

Il se réveille en pleine nuit, c’est des cauchemars. Il cherche son frère quand il se réveille. Il se sauve de l’école pour aller au cimetière. Et chaque fois qu’il va là, il creuse pour essayer de trouver son frère. C’est un calvaire continu. C’est tous les jours.

Il a affirmé qu’il fait de son mieux pour tenir le coup et pour appuyer les autres membres de sa famille.

Il faut être fort, ça prend un poteau dans la famille. S’il n’y en a pas un, qui garde les autres debout? Ça prend quelqu’un qui tient les autres et qui continue d’avancer. C’est pas évident.

C’est pas évident, parce qu’il n’y a personne qui est préparé à ça.

Le père a noté en terminant que la mort de son fils a été dévastatrice sur le coup. Mais ce que l’on peut difficilement imaginer tant que l’on n’est pas dans ses souliers, c’est que la douleur reste vive pendant longtemps.