Le Réseau de santé Vitalité au Nouveau-Brunswick prépare l’ouverture de sa première clinique de santé gériatrique à Dieppe au printemps de 2024.

L’établissement offrira un service d’évaluation et de réadaptation aux personnes âgées d’au moins 65 ans.

Cette clinique-là part d’une évaluation où on s’est aperçu que l’accès aux services pour les personnes âgées est difficile et pas toujours pareil un peu partout sur le territoire de Vitalité , explique la directrice principale des services aux aînés chez Vitalité, France LeBreton, au cours d’une entrevue accordée jeudi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Vitalité ouvrira une clinique de santé gériatrique à Dieppe.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.La matinale. Vitalité ouvrira une clinique de santé gériatrique à Dieppe ÉMISSION ICI PREMIÈRE La matinale Écouter l’audio (Vitalité ouvrira une clinique de santé gériatrique à Dieppe. 6 minutes 37 secondes) Durée de 6 minutes 37 secondes 6:37

Les services de la future clinique seront offerts à toute la population âgée de la province, mais Vitalité s’attend à implanter un jour un peu le même concept dans toutes les régions qui composent son territoire.

Le fait de rassembler les services gériatriques à certains endroits évitera de longs déplacements aux patients, souligne Mme LeBreton.

On voit le médecin. On voit l’infirmière. On voit tous les services professionnels qu’on a besoin. Ensuite, on est capable de recevoir un programme de réadaptation étalé sur quelques semaines , précise-t-elle.

Des services de réadaptation

France LeBreton donne quelques exemples de patients que ces futures cliniques pourront aider.

Publicité

Même juste la personne âgée qui vit à domicile, qui veut rester dans son domicile, mais qui est en perte d'autonomie ou qui a des maladies chroniques ou qui est en déclin cognitif et qui a besoin d’une évaluation, mais qui est encore capable de fonctionner chez elle , précise-t-elle.

Il s’agira d’aider les patients à maintenir leur autonomie et leur qualité de vie à domicile le plus longtemps possible.

Une équipe en grande partie rassemblée

L’équipe de la future clinique de Dieppe est composée de médecins, d’infirmières, d’une physiothérapeute, d’une ergothérapeute, d’une orthophoniste et d’une travailleuse sociale.

Notre équipe est déjà formée à Moncton parce qu’on est en train de tester notre modèle à très petite échelle , indique France LeBreton.

Le travail préparatoire en vue d’ouvrir d’autres cliniques du genre dans d’autres régions, a déjà commencé, ajoute Mme LeBreton. Les prochaines pourraient être celles des régions de Campbellton et de Bathurst.