Un homme coincé sur une route non entretenue près de Kelowna a été secouru par hélicoptère

La GRC de Kelowna, en Colombie-Britannique, a dû déployer un hélicoptère, mardi, pour venir en aide à un homme dont le véhicule quatre-quatre s’est coincé, en arrière-pays. Il s’était fié à une carte en ligne qui lui a proposé un itinéraire sur une route non praticable à l’ouest de Kelowna.

La GRC de Kelowna confirme que l’homme s’en est sorti indemne, mais que la situation aurait pu être bien pire. Elle profite de cet événement pour mettre en garde les randonneurs et les automobilistes qui se fient trop aux cartes en ligne, qui peuvent être inexactes.

Selon une déclaration de la GRC, l’homme explorait une zone près du lac Brenda quand son véhicule s’est coincé sur une route enneigée. Il a appelé le 911, mais n’a pas pu fournir ses coordonnées de localisation précises. Le groupe de recherche et sauvetage de l’Okanagan centre a donc dû être déployée, avec l’hélicoptère de la GRC.

Après avoir repéré le véhicule, les pilotes ont pu atterrir à environ 500 mètres de l’homme pour le secourir. Il s'agit là d'un rappel important de la nécessité d'être bien équipé et préparé lorsque l'on se rend dans l'arrière-pays , a déclaré l’agent de la GRC Mike Della-Paolera.

Notre communauté a la chance de disposer de ressources spécialisées, notamment les services aériens de la GRC de Kelowna et les nombreux bénévoles des services de recherche et de sauvetage, qui sont en mesure de participer aux opérations de sauvetage dans des situations comme celle-ci, sinon cette histoire aurait pu se terminer très différemment.

Une tendance notée

La déclaration écrite précise que les autorités de recherche et sauvetage constatent une tendance à la hausse perceptible d’automobilistes qui se fient aux cartes en ligne lorsqu’ils fréquentent les routes forestières, des cartes parfois inexactes ou non mises à jour.

Elles ajoutent que ceux qui fréquentent l’arrière-pays devraient savoir que les routes forestières ne sont pas maintenues et souvent impraticables pendant les mois d’hiver.

L’agent Della-Paolera précise dans sa déclaration que tous ceux qui fréquentent l’arrière-pays devraient consulter le site web du gouvernement canadien Adventuresmart (Nouvelle fenêtre), pour les aider à mieux planifier leur sortie et se préparer à toutes les conditions météorologiques.

Le directeur de l’Association de recherche et de sauvetage de la Colombie-Britannique, Dwight Yochim, suggère aux randonneurs qui utilisent leur téléphone pour la navigation d'envisager des applications plus précises telles que AllTrails, Gaia ou Strava - mais il recommande avant tout d'utiliser une carte et une boussole.

Avec des informations de Karin Larsen