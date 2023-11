Les Steamers déjà dans les 20 meilleures équipes junior A à leur première saison

À leur première saison dans la Ligue de hockey junior des Maritimes, les Steamers de West-Kent surpassent les attentes. Ils sont en première position de la division Nord et 19e au classement des équipes junior A au pays.

Avec une fiche de 30 points en 20 matchs depuis le début de la saison, l'entraîneur-chef Olivier Filion est conscient que l’équipe doit prouver sa valeur à la suite du déménagement des Lumberjacks de South Shore vers le Grand Bouctouche.

Ça se passe super bien. Au début, on ne savait pas trop à quoi s’attendre. En regardant de près les dernières saisons jouées à Bridgewater, on s’est dit qu’on voulait mettre des bonnes fondations et voir où ça nous mènera. Le groupe de joueurs a adopté la philosophie proposée , affirme Olivier Filion.

Xavier Fisk a gardé le filet de la majorité des parties des Steamers, obtenant au passage 10 des 14 victoires de son équipe. Photo : facebook/Steamers de West-Kent

L’équipe bénéficie aussi de l’ajout de l'ancien des Wildcats Alexis Daniel qui est le capitaine des Steamers. Le joueur de centre se positionne au quatrième rang des compteurs de la ligue avec 19 buts et 14 passes pour 33 points. Olivier Filion apprécie son capitaine sur la glace, mais aussi dans le vestiaire.

Quand tu obtiens un joueur de sa trempe, tu vas chercher plus qu’un joueur de hockey sur la patinoire, mais aussi la personne pour installer la fondation, la culture de l'équipe. En plus, il travaille toujours très fort , confirme l'entraîneur.

West-Kent se retrouvent actuellement en première position de la très compétitive division Nord, 5 points devant les Timberwolves de Miramichi. Un niveau de compétition stimulant pour obtenir le meilleur de ses joueurs à chaque rencontre.