La MRC de Papineau adopte un budget de plus de 9,5 millions de dollars

Les maires de la MRC de Papineau ont adopté mercredi soir un budget de plus de 9,5 millions de dollars pour l'année 2024. Dans le même temps, le maire de Thurso, Benoit Lauzon, a été de nouveau désigné comme préfet pour les deux prochaines années.

Le budget voté par les maires de Papineau représente une hausse de 10 % de la contribution des municipalités locales à ce budget. Il inclut une bonification de la contribution de la MRC en matière de transport adapté ainsi que l’intégration du mode d’élection du préfet.

Ce dernier est toutefois conditionnel à l’adoption d’un éventuel règlement conformément à la Loi, précise la MRC par voie de communiqué. Contrairement à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau qui procède à l'élection du préfet au suffrage universel, la MRC de Papineau désigne un préfet lors d'un conseil des maires regroupant 25 élus de la MRC de Papineau.

Le préfet Benoit Lauzon reconnaît par ailleurs que la pénurie de main-d’œuvre a été un enjeu au cours de l’année 2023, particulièrement en aménagement et en environnement.

En 2023, nous avons adopté notre Planification stratégique 2023-2025 dans laquelle le développement durable est au cœur de nos priorités , a expliqué le préfet de la MRC de Papineau, M. Lauzon, par voie de communiqué. Nous avons donc décidé d’investir des ressources sous les trois volets de ce développement, soit les volets environnemental, économique et social.

Celui qui est aussi maire de Thurso ajoute qu’afin d’être en mesure de développer adéquatement le territoire, la MRC de Papineau explorera en 2024 des sources de financement externes pour développer différents projets.

Le maire de Thurso reconduit comme préfet

Le conseil des maires de mercredi soir a aussi permis aux maires de la MRC de Papineau de renouveler le mandat de M. Lauzon comme préfet pour deux ans. Les maires de Papineau ont pris cette décision à l’unanimité.

Depuis six ans, j’ai eu la chance d’en apprendre beaucoup sur le rôle du préfet et le développement de la MRC de Papineau , a réagi M. Lauzon par voie de communiqué. Au cours de la dernière année, on s’est doté d’une planification stratégique que j’ai envie de mettre en place avec l’équipe et les maires de la MRC .

Il s’agit du quatrième mandat pour M. Lauzon.