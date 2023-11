À Calgary, les impôts fonciers des particuliers augmenteront d’environ 8 % en 2024

Le conseil municipal de Calgary a approuvé, mercredi, par un vote de 9 contre 6, le transfert d'une partie du fardeau de l'impôt foncier des propriétés commerciales aux comptes résidentiels. De ce fait, les propriétaires feront face à une augmentation de 7,8 % de leur impôt foncier municipal l'année prochaine.

Les discussions budgétaires précédentes ont abouti à une augmentation de l'impôt foncier de 3,4 % pour 2024, mais à la suite d'ajustements, ce taux a été revu à la hausse.

Le conseil a également voté le transfert d'un point de pourcentage de la charge fiscale des entreprises vers les propriétaires en 2024.

Les entreprises doivent, elles, s'attendre à une augmentation de 3,5 % des taxes municipales l'année prochaine.

Pour les particuliers, ces ajustements budgétaires se traduiront concrètement par une hausse d'environ 16 dollars par mois pour une maison d'une valeur médiane de 610 000 dollars.

Augmenter l'impôt foncier pour financer des projets

La Ville explique avoir augmenté l’impôt foncier dans le but, notamment, de générer des fonds pour un certain nombre de projets, parmi lesquels figure la stratégie municipale pour résoudre le problème de l'accessibilité au logement, pour laquelle la Ville investit 90 millions de dollars en capital, 27 M$ en financement annuel permanent, et 54,5 M$ en financement ponctuel pour 2024.

Le conseil a également financé les transports en commun et la sécurité communautaire, en consacrant une partie des fonds aux agents de la paix dans les transports en commun, 15 M$ en financement annuel permanent, et 2 M$ en financement ponctuel pour 2024.

Le conseil a également approuvé un financement annuel permanent de 6 M$ pour sa stratégie en matière de santé mentale et de toxicomanie.

D’après la mairesse Jyoti Gondek, le nouveau budget aidera les personnes qui sont dans le besoin.

À l'heure actuelle, les personnes non logées, celles qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, ont désespérément besoin que nous investissions dans des programmes. Et c'est ce que nous avons fait.

La mairesse et les conseillers Courtney Walcott, Kourtney Penner, Evan Spencer, Peter Demong, Raj Dhaliwal, Richard Pootmans, Gian-Carlo Carra et Jasmine Mian ont voté en faveur des ajustements apportés au budget.

Dan McLean, Jennifer Wyness, Sean Chu, Terry Wong, Sonya Sharp et Andre Chabot ont voté contre.

Hausses sur fond d'excédent budgétaire

Avant le vote, Sonya Sharp, conseillère municipale du quartier 1, s'est interrogée sur les raisons de l'augmentation des impôts fonciers alors que la Ville enregistre un excédent.

Nous commençons à ressembler à toutes les autres entreprises qui disent que nous augmentons les coûts en raison de l'inflation, tout comme les supermarchés.

« Nous avons approuvé un transfert d'impôts en plus d'une responsabilité accrue pour les résidents », a-t-elle ajouté.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse Jyoti Gondek fait partie des 9 membres qui ont approuvé les hausses, alors que six conseillers municipaux ont voté contre. Photo : Radio-Canada / Mike Symington/CBC

La mairesse défend les entreprises

La mairesse Jyoti Gondek explique que la communauté des affaires a dû faire face à une proportion injuste de la charge budgétaire.

Ce conseil est prêt à poursuivre ses efforts pour s'assurer que la part proportionnelle est correctement appliquée. Nous sommes l'une des pires villes du pays, [car] nous faisons payer les entreprises presque cinq fois plus que les propriétaires.

Les factures d'impôt foncier seront finalisées au printemps, lorsque la province aura fixé l'impôt foncier sur l'éducation.

Le conseil municipal a également accepté de transférer 1 % supplémentaire de la responsabilité fiscale des entreprises vers les particuliers en 2025 et 2026.

Par voie de communiqué, Deborah Yedlin, la présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de Calgary, a salué cette mesure, tout en estimant qu'un ajustement plus important était nécessaire. Depuis 2016, la Chambre [de commerce] a toujours demandé au conseil municipal de modifier le ratio de l'impôt foncier de 2 %.

Avec les informations de Jade Markus, Scott Dippel et Mike Symington