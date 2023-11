Les travaux pour réaménager le coeur de Petit-Saguenay achèvent

Le projet visant à réaménager le cœur du village de Petit-Saguenay tire à sa fin. Mercredi, le chantier a attiré l’attention de nombreux curieux puisqu’une passerelle piétonne de plus de 30 mètres a été installée à l’aide d’une immense grue.

La route 170 a été partiellement bloquée pour l’occasion. La passerelle donne accès à un nouveau parc sur la rue Eugène-Morin, le parc de la Croix, aménagé de l’autre côté de la rivière Petit-Saguenay. On y retrouve notamment des installations pour les familles, un terrain de pétanque, une place publique et un bloc sanitaire. La promenade le long de la route principale a aussi été refaite et une terrasse a été ajoutée. Des arbres et des végétaux ont également été plantés pour verdir le secteur.

Petit-Saguenay réaménage le coeur de son village, avec notamment un parc. Photo : Gracieuseté de Petit-Saguenay

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, le maire Philôme La France a indiqué que les travaux seraient pratiquement terminés d’ici quelques jours, lorsque le chantier fermera pour l’hiver.

L’essentiel sera fait, mais on attendra le retour du beau temps au printemps pour faire l’inauguration avec nos partenaires financiers , précise-t-il.

Il affirme que les coûts du projet évalués à 3,5 millions de dollars n’ont pas été dépassés, mais la Municipalité a dû faire des choix.

On a fait des directives de chantier pour éliminer certains volets du projet, faire des économies, pour compenser pour les dépassements qui ont eu lieu, donc on a respecté l’ensemble des budgets prévus au départ.

Le maire mentionne qu’il s’agit du plus gros investissement en infrastructures publiques depuis des décennies à Petit-Saguenay. Les deux paliers de gouvernement ont collaboré au financement.