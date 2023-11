RBO sera honoré par le Cirque du Soleil à Trois-Rivières

Pour le 8e spectacle de la série Hommage, le Cirque du Soleil et la Corporation des événements de Trois-Rivières ont choisi de s’inspirer de l’œuvre de Rock et Belles Oreilles (RBO).

C’est la première fois qu’un groupe d’humour sera honoré au cours de ces spectacles qui ont lieu à l’Amphithéâtre Cogeco.

Les sketchs comiques et les chansons du groupe sont devenus mémorables pour plusieurs générations et c’est justement leur côté rassembleur qui sera au cœur du contenu créatif du spectacle , a indiqué le président et chef de la direction du Cirque du Soleil, Stéphane Lefebvre, par voie de communiqué.

L’art et la musique iconique de RBO qui ont particulièrement marqué les années 1980 et 1990 seront mis de l’avant durant le spectacle, ajoute-t-il.

Publicité

Le groupe affirme être honoré et ému de recevoir cet hommage du Cirque du Soleil .

Ça fait plus de 40 ans que les membres du groupe se font traiter de clowns! Notre public avait disparu? Grâce au Cirque du Soleil : Abracadabru! , écrivent les membres dans le communiqué annonçant la nouvelle, jeudi.

L’hommage sera présenté à l’Amphithéâtre Cogeco du 17 juillet jusqu’au 17 août 2024.

Personnalités à l’honneur dans la série Hommage du Cirque du Soleil Été 2024 : Rock et Belles Oreilles (RBO)

Été 2023 : Guy Lafleur

Été 2022 : des divas québécoises

Été 2019 : Les Cowboys Fringants

Été 2018 : Les Colocs

Été 2017 : Luc Plamondon

Été 2016 : Robert Charlebois

Été 2015 : Beau Dommage

L’an dernier, pour la première fois, le Cirque du Soleil avait rendu hommage à une personnalité sportive, Guy Lafleur.

Le premier spectacle de cette série, qui était consacré à Beau dommage, a eu lieu en 2015.