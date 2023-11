La N.-É. n’accélèrera pas la construction de parcs éoliens dans les baies côtières

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse freine son plan visant à accélérer la construction de parcs éoliens à l’intérieur de baies où il a le contrôle exclusif du développement.

Nous suspendons toute considération des eaux relevant de la compétence provinciale jusqu’à ce que le cadre pour les zones extracôtières gérées conjointement avec le fédéral soit en place , a déclaré le ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables, Tory Rushton, dans un communiqué publié mercredi.

Le ministre néo-écossais des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables, Tory Rushton.

Le Canada et la Nouvelle-Écosse partagent la compétence des eaux qui s’étendent des rives à l’extérieur des baies jusqu’à la limite territoriale de 200 milles.

Les deux ordres de gouvernement travaillent ensemble pour créer des règles visant à approuver et à gérer les parcs éoliens extracôtiers en Nouvelle-Écosse qui produiront de l’électricité sans créer de gaz à effet de serre à l’origine des changements climatiques.

Des consultations publiques sont en cours.

Les pêcheurs sont contents

La décision de se concentrer d’abord sur les eaux gérées conjointement - essentiellement une approche plus lente - a évité plusieurs mois de lobbying à des groupes de pêcheurs qui craignaient que les parcs éoliens à l’intérieur des baies ne déplacent des zones de pêche déjà surpeuplées.

Je dirais que l’industrie de la pêche est très, très heureuse que la province ait écouté les nombreuses voix de notre industrie et d’autres industries.

Ses membres pêchent dans la baie Chedabucto, à l’entrée du détroit de Canso. C’était l’une des deux baies que la province avait choisies pour le développement potentiel.

Des groupes de pêcheurs de homard craignaient que les parcs éoliens à l'intérieur des baies ne déplacent des zones de pêche déjà surpeuplées.

De nombreuses industries utilisent déjà cet espace. C’est une zone très fréquentée pour plusieurs industries, y compris l’industrie de la pêche, et je ne pense pas vraiment qu’il y ait de place pour le type de développement qui serait nécessaire pour générer suffisamment d’énergie pour être bénéfique , a déclaré Ginny Boudreau.

La province affirme que les consultations en cours aideront à éclairer nos décisions concernant le cadre réglementaire pour les deux domaines .

Notre décision de nous concentrer sur les eaux gérées conjointement reflète d’abord que nous écoutons les commentaires tout au long de ce processus , a indiqué le ministre Tory Rushton.

Potentiel de l’éolien hauturier à échelle commerciale

Plus tôt dans l’année, la province était plus pressée.

Les baux sur les fonds marins pour les parcs éoliens à l’intérieur des baies pourraient être émis dès l’année prochaine, selon sa feuille de route sur les vents d’outre-mer qu’il publie en mai.

Le gouvernement du Canada a présenté un cadre pour la construction de parcs éoliens en mer près des provinces de l'Atlantique. Ci-dessus : un parc éolien en mer près de la Gaspésie.

Dans les eaux relevant de la compétence provinciale, l’éolien hauturier à échelle commerciale pourrait être développé plus près des côtes à des coûts relativement concurrentiels, établissant ainsi une base pour de futurs développements à plus grande échelle dans les eaux gérées conjointement , indique la feuille de route.

L’objectif provincial est d’offrir des licences pour cinq gigawatts d’électricité provenant de l’énergie éolienne extracôtière d’ici 2030, soit environ le double de la quantité totale d’électricité produite par la Nouvelle-Écosse aujourd’hui.

Vingt pour cent de cette contribution proviendrait des eaux provinciales.

L’effort conjoint fédéral-provincial se poursuit

Entre-temps, l’effort conjoint fédéral-provincial se poursuit.

Ottawa a déposé un projet de loi visant à habiliter un office mixte fédéral-provincial des hydrocarbures extracôtiers à réglementer l’énergie éolienne en mer. La Nouvelle-Écosse emboîtera le pas en adoptant une loi parallèle.

Un groupe de cinq membres a été créé pour diriger les consultations sur la façon et l’endroit où le développement devrait avoir lieu.

Il rencontrera de nouveau jeudi des représentants de l’industrie de la pêche.

L’un des représentants s’est dit satisfait de la pause, mais il est toujours opposé aux parcs éoliens océaniques.

Les homards migrent dans les baies et les hauts-fonds lorsqu’il fait chaud pour se reproduire et poursuivre leur cycle de vie. Les baies et les bras de mer ont besoin d’autant de protection que les eaux hauturières , a estimé Dan Fleck de la Brazil Rock Lobster Association, qui représente les pêcheurs de homard du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Il est déconcertant qu’une pêcherie vieille de 450 ans, qui nourrit les gens depuis des siècles, puisse être menacée en déversant des milliers de tonnes de béton et d’autres matériaux de construction pour une technologie qui pourrait être obsolète dans 15 ans , a-t-il dit.