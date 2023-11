Depuis le début de l’année scolaire, la police du Grand Sudbury a reçu 12 plaintes concernant des conducteurs dépassant des autobus scolaires alors qu'ils faisaient monter ou déposaient des enfants.

La police affirme avoir inculpé une personne pour cette infraction.

En plus de ces plaintes, le Consortium des services aux élèves de Sudbury, qui gère les autobus scolaires des quatre conseils scolaires de la région, a reçu 24 signalements de conducteurs ayant dépassé illégalement des autobus scolaires.

Renée Boucher, directrice générale du consortium, affirme que les chiffres constituent une amélioration par rapport à l'année dernière. On avait dénombré 433 incidents de ce type au cours de l'année scolaire au complet.

Un seul ce serait trop, mais c'est quand même mieux , dit-elle.

Le sergent de police du Grand Sudbury Blair Ramsay affirme que les routes à quatre voies comme la rue Lorne sont les endroits où les gens sont le plus susceptibles de dépasser devant un autobus scolaire arrêté.

Le sergent Blair Ramsay, de l'unité de gestion de la circulation du Service de police du Grand Sudbury, souligne que la police constate plus de problèmes sur les routes à quatre voies les plus achalandées, où les personnes se trouvant dans la voie la plus éloignée d'un autobus scolaire ne s'arrêtent pas toujours.

[Les véhicules dans] toutes les voies de circulation doivent s'arrêter, même si les autobus scolaires se trouvent dans une voie qui est loin de tout le monde , déclare-t-il.

M. Ramsay affirme que les conducteurs doivent être plus attentifs sur la route et être à l'affût des autobus scolaires, qui sont désormais équipés de lumières DEL et de lumières stroboscopiques, dans certains cas, lorsqu'ils sont arrêtés.

Changer le comportement des automobilistes

Au cours de l'année scolaire 2022-2023, la police de Sudbury a envoyé 238 lettres d'avertissement et inculpé 55 conducteurs pour avoir dépassé des autobus scolaires arrêtés.

L'amende pour dépassement illégal d'un autobus scolaire est de 400 $ et entraîne également six points d'inaptitude.

Pour aider à signaler davantage d'infractions, le Consortium des services aux élèves de Sudbury a commencé à installer des systèmes de caméras sur certains de ses autobus scolaires, qui peuvent lire le numéro de plaque d'immatriculation d'un véhicule s'il dépasse illégalement un autobus.

Mme Boucher indique que sept des 380 autobus scolaires du consortium sont actuellement équipés de systèmes de caméras, et six autres le seront prochainement.

Elle mentionne qu'elle aimerait que tous les autobus soient équipés de caméras, mais elles sont coûteuses et un membre du personnel doit examiner les images manuellement.

Pierre Ranger, président de la campagne Souvenons-nous d'Adam, estime que des systèmes de caméras de bras d'arrêt devraient être installés sur tous les autobus scolaires de l'Ontario.

Pierre Ranger affirme que tous les autobus scolaires de l'Ontario devraient être équipés de systèmes de caméras pour inculper les conducteurs qui font des dépassements illégaux.

Son frère Adam a été tué en l'an 2000 lorsqu'il a été heurté par un camion alors qu'il descendait d'un autobus scolaire à North Bay. Il avait cinq ans.

Notre objectif est de faire en sorte qu'aucune famille ou communauté ne doive vivre ce que notre famille et notre communauté ont vécu avec la perte d'Adam , dit-il.

Grâce à la campagne, tous les autobus scolaires de leur ville natale de Mattawa sont désormais équipés de systèmes de caméras de bras d'arrêt.

Ailleurs dans le Nord-Est

À Sault-Sainte-Marie, la police indique avoir reçu neuf plaintes depuis la rentrée scolaire à propos de conducteurs dépassant illégalement des autobus scolaires.

À Timmins, la police a porté six accusations pour dépassement illégal d'autobus scolaires jusqu'à présent cette année, mais les agents enquêtent sur dix autres plaintes.

Le porte-parole du service de police de Timmins, Marc Depatie, précise que ces chiffres sont comparables à ceux des autres années.

M. Depatie souligne que les chauffeurs d’autobus scolaires ont signalé certains récidivistes sur leurs itinéraires.

Il dit trouver troublant ce comportement qui met en danger la sécurité d’un enfant.

