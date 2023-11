Plus de méthamphétamine dans les eaux usées de Prince Albert que dans plusieurs métropoles

Une analyse de Statistique Canada révèle que la quantité de cocaïne, de méthamphétamine et d'amphétamines présente dans les eaux usées de Prince Albert en Saskatchewan est plus élevée par rapport à plusieurs grandes villes Canadiennes, telles que Montréal et Toronto.

Les résultats de l'Enquête canadienne sur les eaux usées, (Nouvelle fenêtre) publiés au début du mois, comprennent aussi des données sur Edmonton, Halifax, le Grand Vancouver et Saskatoon.

Les chercheurs ont analysé l'eau pour retrouver des traces de 10 substances, dont le cannabis, les opioïdes et les stimulants (tels que la méthamphétamine) lors des dernières analyses des eaux usées.

Les échantillons sont aussi examinés afin d'estimer les niveaux de divers médicaments ou de détecter les niveaux coronavirus responsable de la COVID-19, indique Statistique Canada sur son site Internet.

Les mesures obtenues à Prince Albert sont nettement plus élevées qu'ailleurs , souligne la cheffe intérimaire de la section d'analyse et de diffusion de Statistique Canada pour les enquêtes sur les mesures directes de la santé, Janine Clarke.

L’étude démontre que Prince Albert présentait des concentrations de méthamphétamine et d'amphétamines significativement plus élevées par habitant dans ses eaux usées que les autres villes analysées au cours des deux dernières années.

Les niveaux de cocaïne à Prince Albert étaient également les plus élevés parmi les sept villes faisant partie de la recherche.

La présence de méthamphétamine et de cocaïne à Prince Albert a augmenté entre 2022 et 2023, tandis que la présence d'amphétamines a diminué en 2023, mais les niveaux sont toujours beaucoup plus élevés que dans les autres villes, toujours selon le rapport.

Janine Clarke souligne toutefois que les chercheurs ne peuvent pas établir de corrélation entre ces résultats et la consommation de drogues en tant que telle. Elle soutient que cela donne toutefois un aperçu de la présence de ces drogues à Prince Albert .

La Gendarmerie royale du Canada a saisi de la méthamphétamine en cristaux à plusieurs reprises en Saskatchewan. Photo : Gendarmerie royale du Canada

Le maire de Prince Albert, Greg Dionne, n’a pas donné suite à a une demande d’entrevue de CBC /Radio-Canada avant la publication de cet article.

Mardi, la porte-parole de l'opposition en matière de justice, Nicole Sarauer, a abordé ce sujet lors de la période des questions à l'Assemblée législative. Elle a demandé au gouvernement provincial d'améliorer l'accessibilité des traitements pour la toxicomanie.

Le ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Tim McLeod, a répondu « prendre au sérieux » cette question et affirme que le gouvernement a élaboré un nouveau plan d'action pour la santé mentale et les dépendances.

Ce plan vise à créer 500 nouvelles places de traitement des toxicomanies dans toute la Saskatchewan sur une période de cinq ans.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti