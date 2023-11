Le refuge d’urgence pour sans-abris promis à Summerside « le plus tôt possible »

Le ministre du Logement de l’Île-du-Prince-Édouard, Rob Lantz, affirme que son équipe prépare l’ouverture d’un refuge d’urgence de 10 lits pour sans-abris à Summerside.

Son gouvernement a lancé mercredi un appel de propositions pour la conception et la gestion d’un tel refuge. La date limite pour présenter une proposition est le 13 décembre.

Le ministre du Logement de l'Île-du-Prince-Édouard, Rob Lantz, vise toujours l'ouverture d'un refuge d'urgence à Summerside avant l'hiver.

Le ministre Lantz souligne que le refuge doit ouvrir le plus tôt possible, avant l’hiver.

Absolument, c’est mon plan. Nous recherchons un abri d'urgence supplémentaire pour ceux qui sont sans logement et qui ont besoin d'un toit immédiatement , a-t-il déclaré.

Le gouvernement, explique-t-il, a examiné diverses possibilités et va vraisemblablement privilégier un modèle similaire aux logements modulaires de la rue Park à Charlottetown.

Le ministère consulte les autorités municipales pour déterminer à quel endroit en installer. Le travail de sélection des logements et d’un endroit approprié se poursuit depuis des mois.

Nous les avons sélectionnés. Nous avons un vendeur pour nous les vendre. Tout ce qu’il faudrait faire, c’est de les mettre dans un camion et de les installer sur un terrain convenu avec la Ville de Summerside , affirme Rob Lantz.

Le budget provincial des dépenses en capital présenté cette semaine prévoit 2,4 millions de dollars pour un refuge d’urgence de 25 lits à Summerside. Le ministre Lantz précise que certains lits serviront plutôt à un service de logement d’appui ou de transition. Cela mènera à de meilleurs résultats pour cette clientèle, selon lui.

Le travail progresse, selon le maire de Summerside

Le maire de Summerside, Dan Kutcher, participe aux discussions avec les autorités provinciales à ce sujet.

Nous avons fait de réels progrès. Nous avons longuement parlé des besoins d’un refuge d'urgence et de logement de transition ici , souligne M. Kutcher.

Le maire de Summerside, Dan Kutcher, presse le gouvernement d'installer rapidement un refuge d'urgence pour sans-abris. (Photo d'archives)

Le maire ajoute que les deux ordres de gouvernement ont déjà discuté d’endroits potentiels pour le refuge d’urgence et qu’il est plus que temps de passer à l’action, alors j'espère que la province en fournira un dès que possible , dit-il.