La plupart des travailleurs du secteur public de la santé et de l’éducation sont en grève ce jeudi. Les professeurs membres du Syndicat de l'enseignement de l’Outaouais (SEO) et le personnel de soins membres du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais (SPSO) se joignent au mouvement de débrayage au Québec.

La mobilisation du réseau de la santé et de l’éducation québécois prend de l'ampleur alors que les infirmières et les enseignants entrent à leur tour en grève à partir de jeudi.

Ce sont quelque 66 000 enseignants représentés par la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) qui débutent leur grève illimitée, ce jeudi. En Outaouais, plus de 1800 enseignants prennent la route jeudi matin à bord d’une quarantaine d’autobus pour prendre part à la grande marche pour les profs et l’école publique prévue à midi à Montréal, en partance du parc Jarry.

L’entrée en grève illimitée des enseignants prolonge la fermeture des classes entamée mardi lors du début du débrayage des syndicats affiliés au Front commun.

Les membres du Syndicat du soutien scolaire de l'Outaouais et du Syndicat du personnel professionnel du milieu scolaire de l'Outaouais sont en grève depuis mardi. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

M. Legault ne semble pas saisir la colère qui anime les enseignantes et enseignants, mais aussi leur détermination et leur volonté à se faire respecter et à être valorisés. La dernière fois que les enseignantes et enseignants se sont retrouvés dans la rue, comme ce sera le cas le 23 novembre 2023, c’était en 1982 , a rappelé Mélanie Hubert, présidente de la FAE, par voie de communiqué.

Les infirmières dans la rue

Les 80 000 professionnels de la santé représentés par la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) battent le pavé jeudi et vendredi pour réclamer de meilleures conditions de travail.

Les membres du syndicat avaient déjà manifesté les 8 et 9 novembre derniers sans avoir obtenu le résultat escompté.

Le gouvernement fait la sourde oreille parce qu'on a eu des sondages, on a eu des consultations avec nos membres qui ont dit haut et fort ce qu'elles désiraient pour que les conditions de travail soient améliorées et le gouvernement fait fi de ça , a expliqué Karine D’Auteuil, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais (SPSO) affilié à la FIQ en entrevue à l'émission Les matins d'ici, mercredi.

Ça suffit de nous manquer de respect et de nous sourire en pleine face. Il est temps de mettre une offre décente sur la table.

Face à cette grève qui devrait durer deux jours, des retards dans certains services comme les prélèvements sont à prévoir, indique le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais par voie de communiqué.

Au niveau des points de services locaux ainsi que du centre de prélèvement situé au 75, boulevard La Gappe, l’offre de services et les heures d’ouverture seront affectées. Durant les journées de grève, il est important de prévoir des délais anormaux avant une prise en charge, ou encore une fermeture hâtive du service. [...] Nous encourageons vivement les usagers ayant des prises de sang non urgentes de les reporter à une date ultérieure , peut-on lire.

Le CISSS de l'Outaouais indique toutefois que les services essentiels ainsi que les urgences et les soins intensifs ne seront pas affectés par la grève.

La présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais, Karine D'Auteuil (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mateo Garcia-Tremblay

Le syndicat qui prévoit de débrayer durant deux jours pourrait prolonger la grève si aucune entente n’est trouvée rapidement avec le gouvernement.