Petit guide pour grand guerrier

La journaliste et réalisatrice estrienne, Sira Chayer, publie un premier livre jeunesse, intitulé Piari et le grand guerrier. Un conte touchant, écrit en collaboration avec son ami de Kuujjuaq, Piari Kauki Gentes.

L'histoire relate les aventures d'un jeune Inuk, Piari, un garçon profondément triste. Partout où il va, un nuage sombre le suit, ce qui l'empêche d'être heureux. Il fera la rencontre d'un grand guerrier, qui l'aidera à surmonter ce moment éprouvant. Dans ce récit, le lecteur se promène de Kuujjuaq à la Mongolie; et un pas à la fois, la grisaille finit par se dissiper. En découvrant son guerrier intérieur, Piari retrouve sa joie de vivre.

Nous avons tous une force à l'intérieur de soi. Peu importe ce qui se passe dans nos vies, on peut toujours s'y ancrer et s'y rattacher. On a cette force de grand guerrier.

Sira Chayer publie son premier livre jeunesse. Photo : Shauna Viens Davis

Une solide amitié

Sira Chayer mène une carrière en tant que réalisatrice et autrice, à Knowlton, dans la région de l'Estrie. L'écriture jeunesse est l'une de ses récentes passions.

C'est un public qui m'interpelle particulièrement, parce que c'est un âge où il y a beaucoup de transformations qui se passent.

Sira Chayer a, par le passé, participé au programme Students on ice. Une fondation ayant pour vocation de sensibiliser les jeunes du monde entier à l'importance des régions polaires , indique son site web. C'est pendant l'un de ces périples qu'elle fait la rencontre de Piari Kauki Gentes, qui deviendra son ami et collaborateur dans la rédaction du conte. Je suis devenue comme sa grande soeur ou sa tante! On n'a jamais perdu contact après ce voyage , relate-t-elle.

Un conte inspiré de la vie du vrai Piari

L'histoire est inspirée de la vie de Piari Kauki Gentes. On s'est mis à se raconter nos trucs anti-déprimes, et je me suis dit, on devrait en faire un recueil! raconte l'Estrienne.

Geneviève Bigué signe les illustrations, réalisées à partir de véritables photographies. Quand Piari Kauki Gentes a lu le manuscrit la première fois, il a pleuré. Je pense qu'il a été très touché, non seulement parce que c'est sa vie qui est racontée, mais aussi parce qu'on sait ce qui se passe dans le Grand Nord. On a senti que ça pouvait avoir un impact positif ce livre-là , explique Sira, elle-même émue.

Piari Kauki Gentes vit à Kuujjuak. Photo : Piari Kauki Gentes

L'autrice espère que son histoire voyagera et guidera les jeunes du Nord et de partout, puisque le sujet en est un universel. Les caractères sont gros, c'est un livre accessible, c'est un beau premier livre pour les jeunes. On espère que ça puisse inspirer et aider des gens qui traversent un moment plus difficile à retrouver le sourire ., conclut Sira, qui travaille déjà sur un prochain roman jeunesse.

Piari et le grand guerrier est publié chez Québec Amérique dans la collection Petit Poucet.