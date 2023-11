Ottawa offre 5 M$ à Toronto pour héberger les demandeurs d’asile au Parc des expositions

Le gouvernement fédéral dit avoir offert 5 millions de dollars à la Ville de Toronto pour héberger des demandeurs d'asile au parc des expositions durant l'hiver.

Personne ne devrait être laissé dehors par temps dangereusement froid , a écrit Marc Miller mercredi sur le réseau social X, anciennement Twitter.

Nous avons offert 5 millions de dollars pour nous associer à la Ville de Toronto pour ouvrir le centre Better Living Centre au Parc des expositions afin de créer des espaces plus sûrs pour protéger les gens du froid. Cette option est toujours sur la table , indique le message du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

L'offre d'Ottawa fait suite à une lettre de la mairesse de Toronto, Olivia Chow, qui demandait au gouvernement fédéral d'ouvrir ses manèges militaires de Toronto comme refuge d'urgence pour les demandeurs d'asile à l'approche de l'hiver.

Une offre insuffisante aux yeux de Toronto

Dans un courriel envoyé mercredi soir, le bureau de la mairesse affirme que l'offre de M. Miller est insuffisante.

La Ville de Toronto affirme qu'elle travaille à l'ouverture du Better Living Centre, mais dans le cadre de son plan de services hivernaux pour les personnes en situation d'itinérance.

Nous avons besoin d'espace supplémentaire pour cette crise , affirme la porte-parole de Mme Chow, Arianne Robinson, par courriel. Selon le bureau de la mairesse, la Ville a besoin de 200 millions de dollars pour 2023 afin de couvrir le coût de l'hébergement d'environ 4000 réfugiés actuellement dans le système de refuges et de 240 millions de dollars pour 2024 .

La situation est désastreuse , dit la mairesse

Dans une lettre publiée sur X, mercredi, Mme Chow précise que les réfugiés occupent 3900 places dans le système de refuges de la ville en date du 13 novembre.

De plus, 1212 réfugiés supplémentaires ont été pris en charge en dehors du système de refuges.

Ce chiffre a augmenté de 50 % en six mois.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Toronto Olivia Chow demande plus de soutien de la part d'Ottawa pour s'assurer que toutes les personnes dans le besoin, y compris les demandeurs d'asile, puissent avoir un lit. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Olivia Chow affirme que sa lettre, adressée à deux ministres fédéraux, le ministre de la Défense Bill Blair et le ministre de la Protection civile Harjit Sajjan, a également été soumise au gouvernement provincial.

La situation à Toronto est désastreuse , dit la mairesse dans sa lettre.

La Ville de Toronto demande officiellement que le manège militaire de Fort York et le manège militaire de Moss Park soient opérationnels, dotés de ressources et financés de toute urgence par le gouvernement fédéral afin de fournir un abri aux demandeurs d'asile pendant la durée de la crise , poursuit-elle.

Les manèges militaires ne sont pas idéaux, selon le ministre

Les manèges militaires ne sont pas un endroit idéal pour héberger les demandeurs d'asile qui ont besoin d'un abri lorsqu'ils arrivent à Toronto, croit M. Miller.

Et avant que le gouvernement fédéral envisage d'ouvrir les manèges militaires, le ministre a déclaré mercredi qu'il lui faudrait obtenir une demande d'aide officielle du gouvernement de l'Ontario et que le gouvernement fédéral n'a pas encore reçu une telle demande .

Ouvrir en mode plein écran Dans les derniers mois, de nombreux migrants sont arrivés de pays comme le Nigeria, le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda, notamment. Photo : Radio-Canada / Alex Lupul/CBC

Devant des journalistes mercredi, le ministre Miller a confirmé que le gouvernement étudiait un certain nombre d'options dans la région du Grand Toronto pour alléger la pression des demandeurs d'asile sur le système de refuges de Toronto.

Selon lui, les autres options, y compris celle du Parc des expositions, seraient plus appropriées pour accueillir les réfugiés.

Un possible centre de triage fédéral

M. Miller a ajouté mercredi que le gouvernement fédéral est sur le point de parvenir à un accord avec la région de Peel et devrait faire une annonce d'ici quelques jours sur la possibilité d'établir un centre fédéral d'accueil pour demandeurs d'asile près de l'aéroport international Pearson de Toronto.

C'est quelque chose que j'espère pouvoir annoncer dans les prochains jours , renchérit-il.

Dans le cas où cela serait accepté [ce centre] serait un endroit où les gens seraient accueillis à proximité de l'aéroport afin que nous ayons une meilleure façon de trier [les migrants] et que nous puissions assurer une réponse régionale coordonnée , explique le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

Marc Miller a également reconnu l'urgence de la situation.

Dans un courriel envoyé à CBC le 10 novembre, le ministère de la Défense nationale affirme que le manège militaire de Moss Park a été endommagé en 2018 lorsqu'il était utilisé comme refuge improvisé pour les sans-abri.

Une centaine de lits ont été fournis au manège militaire de Moss Park en janvier 2018 pendant trois semaines, et, oui, les installations ont été endommagées , indique l'attachée de presse du ministère de la Défense nationale, Andrée-Anne Poulin.

Elle ajoute dans le courriel que les infrastructures sont encore en réparation, donc les coûts finaux ne sont pas disponibles .

La Ville de Toronto avait payé 30 000 $ pour des dépenses comme le nettoyage et la sécurité.

Mme Poulin précise que les trois manèges militaires de Toronto, Fort York, Moss Park et Denison, accueillent dix unités de réserve de l'armée et servent de quartier général pour la formation des soldats de l'Armée canadienne pour les opérations nationales et internationales.

Ils servent également à soutenir le programme des cadets des Forces armées canadiennes destiné aux jeunes âgés de 12 à 18 ans.

