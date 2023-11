La communauté LGBTQ+ de Moncton veut des espaces sécuritaires désignés

Dans la foulée d’incidents à caractère haineux envers des membres de la communauté LGBTQ+, l’organisme Rivière de la Fierté entame des discussions avec la ville de Moncton pour qu’elle crée des espaces sécuritaires désignés.

Une présentation a été faite lundi devant le conseil municipal.

Selon Félix Saint-Onge, à la présidence de l'organisme, la désignation de zones lors d’événements et de festivals améliorerait le sentiment de sécurité de tous les participants.

En entrevue à l’émission La matinale, le président précise que cela pourrait se traduire par l’ajout d'agents de sécurité communautaires ou par l’interdiction de contre-manifestations visant la communauté LGBTQ+.

Comme la marche qu’il y a eu le 20 septembre à Moncton, il y a eu beaucoup de commentaires haineux qui ont blessé plusieurs personnes, surtout de la communauté trans, alors c’est beaucoup pour eux qu’on prend des actions concrètes , souligne Félix Saint-Onge.

Des manifestations organisées contre l’idéologie de genre ont été organisée à cette date dans plusieurs villes canadiennes, entre autres à Moncton et à Fredericton.

Inspirés de l'Ontario

Rivière de la Fierté s’inspire notamment d’une proposition du NPD en Ontario qui vise à désigner certains lieux comme étant des zones de sécurité communautaire LGBTQ+, pendant une période définie.

Pour le moment, l’organisme met ses énergies à convaincre le monde municipal. Si tout va comme prévu à Moncton, Félix Saint-Onge souhaite approcher les communautés de Dieppe et Riverview, mais se désole quand même d’avoir à faire ces démarches.

Normalement on n’aurait pas besoin de faire ceci. Depuis quelques mois, avec les changements à la politique 713, on voit beaucoup plus de haine et de commentaires blessants dans la communauté.

