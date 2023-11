Déboisement sur Hunt Club : un consultant nie avoir fait cette recommandation

L'auteur de l'un des rapports cités par l'Administration de l'Aéroport international d'Ottawa pour justifier la coupe d'une forêt sur le chemin Hunt Club affirme qu'il n'a jamais fait une telle recommandation.

Lundi, l'administration de l’aéroport a annoncé qu'elle abattrait dès que possible la totalité de la forêt de pins rouges située au 400, chemin Hunt Club, qui couvre environ quatre hectares de terrain. Le terrain sera ensuite commercialisé en vue d'un développement.

L'autorité aéroportuaire a expliqué que les évaluations menées, y compris celles des entreprises engagées par la Ville, étaient sans équivoque quant au fait que la forêt avait été négligée pendant des décennies, laissant les arbres en mauvais état, incapables de supporter leur propre poids et susceptibles de se briser en cas de conditions météorologiques extrêmes .

La forêt a été utilisée par les résidents d’Ottawa à des fins récréatives pendant des années, mais l'administration de l’aéroport a conclu qu'elle représentait une menace tangible et immédiate pour la sécurité publique .

Le forestier Fraser Smith affirme pourtant que ce n'est pas le cas.

La plantation de pins rouges le long du chemin Hunt Club

Son cabinet de conseil a été engagé par la Ville d'Ottawa cette année pour effectuer une évaluation de la forêt et soumettre un rapport. Ce dernier contenait six recommandations sur la manière de traiter les pins rouges, allant de ne rien faire à un élagage important de la forêt, tout en conservant environ 120 arbres.

Aucune de ses recommandations ne prévoyait de défricher entièrement le terrain.

M. Smith reconnaît que la forêt a été extrêmement négligée depuis sa création dans les années 1960, mais elle est loin d'être irréparable, selon lui.

À l'heure actuelle, je ne dirais pas qu'il y a un risque pour la santé et la sécurité du public , a-t-il déclaré.

Un autre rapport n'a pas examiné la question de la sécurité

Une étude réalisée en 2021 par McKinley Environmental Solutions a également été citée par l'autorité aéroportuaire.

Dans une déclaration à CBC , le biologiste Andrew McKinley a indiqué que les évaluations de son entreprise avaient été réalisées pour le compte du concessionnaire BMW voisin qui souhaitait agrandir son stationnement, mais qu'elles avaient été interrompues parce que la demande avait finalement été retirée.

Il a précisé que son évaluation ne portait que sur le projet de l’aéroport.

Le travail que j'ai effectué ne comprenait pas d'évaluation de questions liées à la sécurité publique ou de recommandations liées à la sécurité publique , a écrit M. McKinley. Je n'ai pas évalué les travaux que [l'autorité aéroportuaire] propose actuellement.

La plantation de pins rouges le long du chemin Hunt Club

L'Administration de l'aéroport international d'Ottawa a décliné la demande d'entrevue de CBC , mais a réaffirmé dans une déclaration mercredi qu'elle s'était appuyée sur de multiples études et que la décision n'avait pas été prise à la légère .

L'administration, qui contrôle le terrain situé au 400, chemin Hunt Club, a écrit que les pins n'ont pas été correctement entretenus ni élagués et que le manque de surveillance signifie qu'ils sont trop grands et trop minces et qu'ils se désagrègent ou tombent en ruine .

La plantation ne se trouve pas sur un terrain public et n'a jamais été destinée à un usage récréatif par la communauté.

Une dérobade , selon un conseiller municipal

Malgré ses arguments, l'autorité aéroportuaire d'Ottawa a été confrontée à un tollé public depuis l'annonce de sa décision en début de semaine.

L'autorité aéroportuaire n'a jamais voulu, de bonne foi, discuter ou négocier ces terrains , a déclaré le conseiller municipal Riley Brockington, qui s'est exprimé ouvertement sur la question. Ils ont clairement indiqué qu'ils voulaient couper à blanc dix acres de la plantation de pins rouges et les développer en vue d'éventuelles sources de revenus à l'avenir.

M. Brockington a qualifié les raisons de sécurité publique d' échappatoire très facile et a déclaré que l'autorité elle-même n'avait rien fait pour entretenir correctement le terrain pendant des décennies.

Le conseiller municipal du quartier Rivière, Riley Brockington.

Il a ajouté qu'il y avait un certain nombre d'autres options sur la table, y compris une motion qu'il a déposée et qui demandait au personnel de la Ville d'explorer la possibilité d'un échange de terrains, bien que l'aéroport ait déclaré que c'était irréalisable .

Dans une note publiée mercredi soir, le personnel municipal a recommandé de ne pas procéder à un échange de terrains. Il a déclaré que les coûts d'entretien et de restauration de la forêt seraient excessivement élevés, et que le terrain n'ajouterait pas beaucoup de valeur à l'espace vert urbain d'Ottawa.