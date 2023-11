Sébastien D’Astous réélu préfet de la MRC Abitibi

Sébastien D’Astous a obtenu un quatrième mandat de deux ans à titre de préfet de la MRC Abitibi, mercredi soir.

Le maire d’Amos avait été élu pour la première fois en novembre 2017. Il a obtenu plus de votes que son seul opposant, Éric Comeau, maire de La Corne.

Ce dernier souhaitait apporter une plus grande représentativité de la ruralité. Sébastien D’Astous avait laissé planer un doute quant à son retour, mais il estime être toujours l’homme de la situation, même pour le milieu rural.

Au fil des dernières années, j’ai acquis beaucoup d’expérience. Je fais ça à temps plein. Ça me permet de pouvoir travailler les dossiers à fond. J’ai l’impression que ça va vraiment bien entre le rural et l’urbain. Je trouve que la MRC Abitibi se développe bien. Je trouve qu’on réussit à faire de superbes projets. Bien comprendre les dossiers et les travailler ensemble, c’est une priorité pour moi , affirme-t-il.

Le maire de Landrienne, Guy Baril, a quant à lui été réélu préfet suppléant. Il occupe cette fonction depuis 2021.

Un budget à la hausse

Ouvrir en mode plein écran Pascal Rheault, maire de Sainte-Gertrude-Manneville, Pierre Deshaies, représentant de la Ville d'Amos, Guy Baril, maire de Landrienne et préfet suppléant, Sébastien D'Astous, maire d'Amos et préfet, Josseline Lepage, mairesse de Barraute, et Jules Grondin, maire de Berry forment le comité administratif de la MRC Abitibi. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

La MRC Abitibi a aussi adopté un budget qui prévoit des dépenses en hausse de 5 % à 6,1 millions de dollars pour 2024. Une somme de près de 240 000 dollars a été pigée dans les surplus accumulés de 3,9 millions de dollars pour équilibrer le budget. C’est 150 000 dollars de moins qu’en 2023.

Publicité

Les quotes-parts payées par les municipalités demeurent stables pour le réseau large bande et la gestion de la plateforme de compostage. En revanche, celle pour l’administration, assumée par toutes les municipalités, baisse de 28 000 dollars, alors que la quote-part pour le service d’évaluation augmente de 84 000 dollars.

Cette hausse est assumée uniquement par les municipalités rurales et s’explique par l’ajout d’une ressource, l’acquisition d’un logiciel et la bonification de l’entente de partenariat avec la Ville d’Amos. En vertu de cette entente, les municipalités rurales compensent la Ville pour certains services qu’elles utilisent, comme l’aéroport municipal.

L’entente a été ajustée parce qu’il y avait de petites anomalies qui traînaient avec le temps. Pour ce qui est des grands fonds pour le tourisme, la culture, le fonds des projets structurants, ils conservent les mêmes sommes. Alors, la MRC Abitibi sera encore présente pour faire du développement sur son territoire pour la prochaine année , souligne le préfet Sébastien D’Astous.

Dissidence de Saint-Mathieu-d’Harricana

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Saint-Mathieu-d'Harricana, Martin Roch, souhaitait plus pour les municipalités rurales. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le maire de Saint-Mathieu-d’Harricana, Martin Roch, a voté contre le budget parce qu’il croit qu'il aurait pu avoir plus pour limiter la hausse des quotes-parts des municipalités rurales, comme ça a été le cas pour la Ville d’Amos.