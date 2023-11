Maritime Fuels ne remboursera pas 2,5 M$ aux clients qui ont payé d’avance leur mazout

Une entreprise de chauffage au mazout de la Nouvelle-Écosse qui a fermé ses portes doit 2,5 millions $ aux clients qui ont payé d’avance leur mazout de chauffage, selon les dossiers de faillite, mais aucun d’entre eux ne recevra de remboursement.

Maritime Fuels, qui desservait des milliers de foyers et d’entreprises en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, a déclaré faillite la semaine dernière et a brusquement interrompu ses livraisons.

Ouvrir en mode plein écran Des clients se sont heurtés à des portes fermées à l'entrée de Maritime Fuels. Photo : Patrick Callaghan/CBC

Les dossiers nouvellement affichés montrent que la société doit plus de 51 millions $, mais possède des actifs de seulement 7,9 millions $, ce qui suggère que les clients et les autres créanciers non garantis ont peu d’espoir de récupérer leur argent dans le processus de faillite.

Le dépôt d’une réclamation suggérée

Mardi, les clients ont reçu un avis du syndic de faillite, PricewaterhouseCoopers Inc., leur indiquant qu’ils ne recevraient pas de remboursement et leur conseillant plutôt de déposer une réclamation et d’être ajoutés à la liste des créanciers non garantis.

Ouvrir en mode plein écran Livraison d'huile à chauffage résidentiel le 21 octobre 2022 à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Craig Paisley

Percy Best, un retraité de 77 ans de Sackville, au Nouveau-Brunswick, a dit qu’il était sur un plan de paiement anticipé avec Maritime Fuels qui l’a vu payer 245 $ par mois. Son dernier remplissage a eu lieu à la fin du printemps. Il estime qu’il a perdu environ 1500 $ et qu’il devra puiser dans ses économies de retraite.

Il a mentionné qu’il ne comprenait pas comment la société ne faisait rien d’autre que de ramener de l’argent au cours de l’été et de l’automne, puis s’est retourné et a fait faillite juste au moment où les livraisons de carburant d’hiver commençaient.

À quel endroit l’argent pourrait-il disparaître? Dans les airs? Ou dans un compte bancaire quelque part? Il ne peut tout simplement pas disparaître C’est très mystérieux.

Bien que les dossiers de faillite indiquent que les clients doivent un paiement anticipé de 2,5 millions $, ils ne ventilent pas le nombre de clients.

Nombreux créanciers non garantis

Maritime Fuels doit 25 millions $ à la Banque de Nouvelle-Écosse, qui est le plus important créancier garanti. Les clients à remboursement anticipé et des dizaines d’autres entreprises inscrites comme créanciers non garantis ne recevront des fonds que s’il reste de l’argent après le paiement des créanciers garantis.

Mais les 7,9 millions $ d’actifs, y compris les biens, les véhicules, l’équipement et les comptes clients, sont maigres comparativement aux 51,7 millions $ de passif de la société.

Ouvrir en mode plein écran Un travailleur remplit le mazout d'une maison. Photo : Radio-Canada / Laura Meader

Les créanciers non garantis de Maritime Fuels comprennent un certain nombre de petites entreprises, comme un entrepreneur en chauffage de Halifax qui doit près de 540 000 $.

Le principal créancier non garanti est Western Petroleum, une société de Terre-Neuve contrôlée par Ivan Cassell, président de Maritime Fuels. On lui doit 20 millions $, selon les dossiers de faillite.

Des documents déposés dans une affaire civile distincte le mois dernier affirment que Western Petroleum a prêté de l’argent à Maritime Fuels parce qu’elle croyait que la société était en bonne santé financière après qu’un cabinet comptable a examiné et approuvé les états financiers montrant qu’elle faisait un profit.

La déclaration déposée par Maritime Fuels contre le cabinet comptable Baker Tilly Nova Scotia allègue qu’une autre firme a déterminé plus tard que la société avait plutôt subi un manque à gagner de 9,5 millions $ en 2020.

Ivan Cassell n’a pas répondu aux demandes d’entrevue, et Baker Tilly a nié avoir fait preuve de négligence en examinant les états financiers.