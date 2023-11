Un homme du Nouveau-Brunswick condamné à dix ans de prison pour meurtre

Un homme de 27 ans de la Première Nation d'Esgenoôpetitj, au Nouveau-Brunswick, a été condamné mercredi à une peine d'emprisonnement de dix ans pour un meurtre survenu près d'un an et demi plus tôt.

Dylan Dedam a comparu mercredi devant la Cour provinciale de Miramichi, où il avait été accusé de meurtre au deuxième degré le 13 décembre 2022.

L'homicide en question avait été commis six mois plus tôt. En début d'après-midi le 2 juin 2022, les policiers de la Gendarmerie royale du Canada de Neguac avaient reçu une plainte de tapage concernant une résidence du chemin Algonquin, dans la Première Nation d'Esgenoôpetitj.

À l'arrivée des patrouilleurs, le suspect avait fui les lieux, mais sa victime, Joshua Ian Robichaud, un homme de 36 ans de la localité, se trouvait sur place, blessé gravement par balle.

Transportée à l'hôpital, la victime a plus tard succombé à ses blessures.

Au terme de sa peine d'emprisonnement, il sera interdit à M. Dedam de posséder des armes pour le reste de ses jours.