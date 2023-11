Futur hôpital en Outaouais : un regroupement d’organismes privilégie le centre-ville

Des voix s’unissent à celle de la Coalition pour un centre hospitalier accessible et durable en Outaouais (CCHADO) pour réclamer la construction du futur hôpital au centre-ville de Gatineau.

L’Ordre des urbanistes du Québec, Vivre en Ville et Trajectoire Québec font front commun dans ce dossier pour qu'un emplacement au centre-ville, dans le secteur de Hull, soit privilégié.

La vice-présidente de l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) espère avec sa position envoyer un message à l’ensemble du Québec.

Il ne s’agit pas seulement de construire un hôpital, il s’agit de bâtir une communauté. Les équipements publics comme les hôpitaux animent la vie urbaine et sont un levier puissant pour la dynamisation des centres-villes. Le gouvernement doit agir selon les principes de sa politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire , a indiqué Nathalie Prud’homme dans un communiqué conjoint.

La CCHADO maintient que le prochain hôpital doit d’abord et avant tout être accessible pour la grande majorité de la population, être intégré dans une vision de développement pour l’ensemble de la région et être conçu dans le respect de l’environnement , rappelle son porte-parole, Patrick Robert-Meunier, qui souhaite faire la démonstration que le centre-ville est le secteur le mieux placé pour répondre à tous les besoins des usagers, de la population et des travailleurs de la santé .

Accessible en transport en commun

L’organisme Trajectoire Québec abonde dans le même sens.

Il faut adapter le projet de l’hôpital à la réalité de Gatineau et non pas l’inverse. Nous devons nous assurer de bâtir des infrastructures collectives au bon endroit, de façon à ce qu'elles soient facilement accessibles en transport en commun pour le plus grand nombre, et ce, au bénéfice de tous les citoyens et citoyennes de Gatineau , croit sa directrice générale Sarah V. Doyon.

En juin 2022, le gouvernement du Québec a indiqué avoir choisi un terrain dans un parc industriel le long de la rue d’Edmonton, dans le secteur de Hull, pour la construction du futur hôpital. Un peu plus d’un an plus tard, la Coalition avenir Québec (CAQ) a remis en question l’emplacement du projet. Peu après, des sources ont indiqué que le gouvernement pourrait abandonner le quartier industriel pour la construction du Centre hospitalier affilié universitaire (CHAU) de l’Outaouais.