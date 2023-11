Un budget en hausse de 18,4 % pour la MRC de Témiscamingue

Les élus de la MRC de Témiscamingue ont adopté mercredi soir un budget de 18,7 M$ pour 2024. Il s’agit d’une augmentation de 18,4 % par rapport au budget de 2023 qui se chiffrait alors à 15,8 M$.

Cette hausse est attribuable à l'obtention de nouvelles subventions gouvernementales qui permettront d’améliorer les services auprès des municipalités. Près de 75 % des revenus de la MRC proviennent d'ailleurs de divers programmes provinciaux. Les trois quarts du budget ne viennent pas des taxes municipales , souligne la préfète Claire Bolduc.

Les municipalités devront mettre la main à la poche

Les quotes-parts des municipalités ont quant à elles bondi de 38 % pour un total de 3,1 M$. Cette augmentation survient après une année d’accalmie où la MRC avait alloué 1 M$ du budget pour éponger la hausse des contributions des municipalités au budget de la MRC.

Ouvrir en mode plein écran La préfète Claire Bolduc se dit fière du budget présenté mercredi soir. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Cette année, ce million-là, on ne l’a plus. On s’attendait à un contrecoup sur les quotes-parts. C’est un contrecoup qui est important, mais on a été très attentifs à toutes les dépenses pour diminuer l’impact [fiscal] , estime Claire Bolduc.

Gestion des déchets : On ne peut pas continuer sur cette lancée

La gestion des matières résiduelles demeure le poste de dépenses le plus élevé, représentant le quart du budget total de la MRC de Témiscamingue. La charge fiscale revient à 175 $ par habitant ou à 426 $ pour une résidence évaluée à 250 000 $.

Claire Bolduc se dit préoccupée par le coût qui augmente chaque année. En 2017, le budget de la MRC était de 8,7 M$. Le quart du budget était pour les matières résiduelles. On a un budget qui a plus que doublé et c’est le quart du budget qui part toujours pour les matières résiduelles , déplore-t-elle.

Le salaire des employés de la MRC a été indexé de 3,3 % pour 2024. Un peu plus du quart des postes sont vacants dans l’équipe de 45 employés.