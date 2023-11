Le conseil des maires de la MRC de Nicolet-Yamaska a adopté son Règlement de contrôle intérimaire (RCI), encadrant l’implantation d’éoliennes sur le territoire de Nicolet-Yamaska. Cette nouvelle étape, qui permettra d’encadrer un éventuel projet éolien, s’est effectuée devant une centaine de citoyens inquiets.

Le vote n'a pas été unanime, puisque les municipalités de Sainte-Monique, de Saint-Wenceslas et de Saint-Zéphirin-de-Courval ont voté contre le règlement.

Un éventuel projet éolien, s’il a lieu, ne pourra se déployer sans restrictions conformément à ce nouveau règlement. Les éoliennes ne pourront être placées de façon aléatoire, puisque le règlement demande que ces éoliennes soient présentes à une certaine distance de certaines constructions. Après toutes ces restrictions, c’est 6,5 % du territoire de Nicolet-Yamaska qui pourra recevoir une éolienne.

Ouvrir en mode plein écran Des citoyens ont laissé savoir aux différents maires leur désaccord envers le Règlement de contrôle intérimaire. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

L’adoption de ce règlement n’est pas en lien avec l’annonce d’un projet éolien, mais pour la préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska, Geneviève Dubois, il permettra de mieux cartographier les zones exploitables si un éventuel projet voit le jour Je comprends que les gens voient ça comme un élément ou une étape qui nous rapproche d'un projet éolien, mais [ce n’est pas le cas].

La grogne chez les opposants

Ils étaient plus d’une centaine de citoyens réunis au conseil des maires de la MRC. La plupart faisant partie du regroupement citoyen Pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska.

Une trentaine de minutes après le lancement de la séance, la porte-parole de Pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska, Janie Vachon Robillard, a interrompu la séance pour signaler son intention d’effectuer la période de questions avant l’adoption du RCI , appuyé ensuite par les citoyens dans la salle. La préfète de la MRC a finalement accepté cette demande, appuyée par l’ensemble des maires.

Ouvrir en mode plein écran Janie Vachon-Robillard du collectif Pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska a demandé de devancer la période de questions. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Appelée au micro, la porte-parole du comité citoyen a mentionné aux maires bien comprendre que ce règlement est pour protéger les citoyens, mais d’entrée de jeu elle pointe du doigt la salle en soulignant que les gens ici ne sentent pas que c’est la bonne façon de procéder .

La porte-parole du regroupement citoyen s'est désolée de voir un tel règlement entériné sans participation citoyenne. Il n'y avait aucune raison de se précipiter pour adopter le RCI ce soir, surtout dans un contexte où la population n'est pas rassurée , dit-elle à la sortie de la séance.

Gregory Lemoyne, un résident de Saint-Zéphirin-de-Courval, est venu présenter une pétition signée par 308 résidents de Nicolet à la préfète de la MRC et mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois. Celle-ci demandait à la MRC de rebrousser chemin concernant son RCI et de consulter la population .

Visiblement déçu à la sortie du conseil, Grégory Lemoyne aurait aimé obtenir une réponse à sa question. Moi je lui demandais tout simplement, allez-vous écouter la population qui demande en fin de compte d'être impliquée et consultée avant que ça passe .

Encore des modifications possibles

La préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska, Geneviève Dubois, soutient que si une municipalité ne veut pas d’éolienne, elle n’aura qu'à effectuer des modifications au RCI afin qu'elles soient plus sévères. Les municipalités, indépendamment de la MRC, pourront effectuer des consultations auprès de leurs citoyens.

Pour sa part, Pierre Blanchet, résident de Nicolet, n’est pas convaincu que les maires iront de l’avant vers des règlements alternatifs s'ils ne sont pas obligés de consulter leurs citoyens. On peut penser que ça veut dire que ces municipalités vont continuer d'aller de l'avant vers les démarches pour l'installation des éoliennes , mentionne-t-il.

Le juriste et sociologue, Richard E. Langelier, qui a été visé par une mise en demeure par la MRC de Nicolet-Yamask , est du même avis. Il croit également que le conflit installé entre les résidents et la MRC se déplacera ailleurs. C'est que le débat maintenant, il va revenir dans les municipalités locales, puisque c'est elles qui doivent agréer ou non un projet d'éolienne , ajoute-t-il.

La municipalité de Sainte-Monique envisage également d’effectuer son propre règlement alternatif qui sera plus sévère.

Des agents de la Sûreté du Québec étaient également sur place afin de s’assurer du bon déroulement de la rencontre, leur présence n’a pas été demandée par la MRC.