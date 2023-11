Hockey féminin : Liliane Perreault peut enfin poursuivre la tradition familiale

Quand ses frères Jacob et Gabriel ont été repêchés dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Liliane Perreault s’est réjouie pour leur avenir. Même si elle partageait la même passion qu’eux pour le sport, les débouchés qui s’offraient à elle étaient toutefois différents, jusqu’à la création de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

La récente diplômée de l’Université Mercyhurst, en Pennsylvanie, peut maintenant rêver de gagner sa vie en jouant au hockey.

C’est incroyable, je ne pensais jamais être dans cette situation-là. Avant, dans le hockey féminin, tu arrêtais après l’université , dit la joueuse invitée au camp de l’équipe d’Ottawa de la LPHF .

Je voulais continuer à jouer au hockey. Je suis tellement passionnée, ce n’est pas comme si c’était un travail de venir à l’aréna.

L’attaquante connaît bien le hockey professionnel. Son père, Yanic, a disputé 14 saisons dans la LNH , notamment avec le Canadien de Montréal et les Maple Leafs de Toronto, ville dans laquelle elle est née.

Publicité

À 23 ans, elle est une des plus jeunes à espérer se faire une place dans une formation qui compte de nombreuses médaillées olympiques. C’est impressionnant, c’est sûr. Ça te pousse à être meilleure pour les arrêter. C’est du monde que tu regardais à la télévision quand tu étais jeune et là, tu es sur la glace avec eux autres , raconte Perreault.

Son entraîneuse-chef, Carla MacLeod, espère voir la nature combative de ses jeunes recrues : ce sera la fondation de notre style de jeu , dit-elle.

Onze joueuses doivent se battent pour les six postes qui restent à combler dans la formation ottavienne. Une première vague de coupes devra avoir lieu avant le 27 novembre pour réduire les formations de la LPHF qui devront se limiter à 27 joueuses.

Perreault est toutefois une habituée de la compétition. Elle et ses trois frères - Jérémy a aussi joué au hockey - avaient l’habitude de jouer au mini-hockey au sous-sol de la résidence familiale. C’est aussi là que les enfants Perreault ont pratiqué leur maniement de la rondelle et les mises au jeu, la spécialité de leur père.

Mon père est toujours là pour me donner de la rétroaction, pour m’aider à m’améliorer.

Après avoir vécu dans quatre villes au cours des trois dernières saisons de la carrière du paternel, la famille s’est finalement posée à Chicago en 2012. Malgré tout, la fratrie a quand même continué à s’exprimer aisément en français.

On essaie de se parler en français pour garder notre langue et l’été, on revient à Sherbrooke voir notre famille , précise Perreault, qui a été attirée par le bilinguisme qu’offre la ville d’Ottawa.