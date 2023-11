La bonne santé financière du secteur pétrolier apaise le problème des puits orphelins

Des experts en insolvabilité albertains indiquent qu'il est de plus en plus rare de voir des entreprises du secteur pétrolier et gazier faire faillite dans la province. Une tendance encourageante pour les puits orphelins.

Une entreprise en faillite peut abandonner ses actifs, comme ses puits de pétrole, ses installations ou ses pipelines. Du capital qui, à défaut d’être liquidé, doit être nettoyé afin d’éviter tout risque environnemental ou pour la sécurité.

Si nous n'avons pas de mises sous séquestre, le nombre [de puits] orphelins diminuera considérablement , a déclaré Lars DePauw, le directeur général de l'Orphan Well Association, une organisation financée par l'industrie.

L’association dénombre 1987 puits orphelins à mettre hors service en Alberta. Selon sa taille et de sa complexité, mettre hors service un puits coûte en moyenne 35 000 $ tandis qu’assainir un site coûte en moyenne 24 000 $.

Des avocats spécialisés en insolvabilité expliquent le déclin du nombre de faillites par le prix élevé des matières premières, dont le pétrole.

Publicité

Une situation aux antipodes de celles vécues dans l’industrie entre 2014 et 2018, où de nombreuses entreprises ont mis la clé sous la porte, laissant des puits orphelins derrière, mentionne Lars DePauw.

Selon l’avocat Josef Kruger, de la firme Borden Ladner Gervais LLP, le conflit entre la Russie et l'Ukraine a changé la donne pour les entreprises qui étaient en difficulté pendant cette période.

Changements aux règlements

Lars DePauw s’attend à ce que de récents changements à la réglementation entourant les puits orphelins endiguent ce problème en Alberta.

L'industrie devra effectivement payer 700 millions de dollars annuellement à compter de 2024 pour le nettoyage et la dépollution de vieux puits.

Le nouveau cadre signifie également que les producteurs de pétrole et de gaz qui souhaitent obtenir des licences pour de nouveaux puits seront examinés de plus près afin de garantir qu'ils s'acquittent de leurs responsabilités.

Avec les informations de Paula Duhatschek