Dans une petite pièce d’un édifice industriel de Taoyuan, situé à 45 minutes de route de Taipei, une dizaine d’employés pétrissent de la pâte. Dans de grands malaxeurs, d’autres préparent la pâte qui servira à faire 2000 bagels et 6000 mantous chaque jour, des petits pains vapeur, légers et moelleux, prisés à Taïwan.

Chez Roomy, une entreprise émergente, les pâtisseries ne sont pas faites uniquement de farine de blé. La farine de riz remplace 50 % de la farine traditionnelle.

Nous utilisons de la farine de riz spéciale provenant de Taïwan , explique le fondateur, Brian Lang. On l’appelle japonica. Ça rend nos petits pains moins denses et ça leur donne une texture plus moelleuse.

Bien avant d’utiliser de l’équipement professionnel et d’embaucher une vingtaine de personnes, Brian Lang a commencé à faire ses propres mantous avec sa conjointe, chez lui, il y a cinq ans. Aux prises avec une intolérance au gluten, il cherchait simplement à créer des petits pains de bon goût.

Près de 80 % de nos ingrédients proviennent de Taïwan, de producteurs locaux. J’ai toujours été conscient que la majorité de la farine de blé utilisée ici provient de l’étranger. Au fil de mes recherches sur le sujet, j'ai éventuellement réalisé que la proportion de produits d’alimentation venant de Taïwan est très faible.

Des employés préparent 2000 bagels et 6000 mantous chaque jour chez Roomy.

La question de l’autosuffisance alimentaire est de plus en plus soulevée sur l’île de Taïwan, qui dépend de l’étranger pour les deux tiers de son alimentation. La menace de blocus chinois est réelle, les changements climatiques affectent les produits cultivés et l’appétit des Taïwanais s’est transformé, et occidentalisé, au fil du temps.

La consommation de pain et de pâtes a augmenté et le riz est moins utilisé qu’auparavant. Taïwan importe aujourd’hui 1,5 million de tonnes de farine de blé et produit trop de riz pour sa propre consommation. Encore aujourd’hui, les champs de riz couvrent 240 000 hectares du territoire de l’île.

L’emphase a toujours été sur la production de riz à Taïwan , soutient Yang Min-Hsien, professeur d’économie agricole à l’Université Feng Chia. Le gouvernement a établi une politique de prix d’achat garanti pour le riz. Mais la consommation est en baisse. Nous produisons tellement de riz que nous ne savons plus quoi en faire.

Afin d’éviter les pertes de riz et d'assurer davantage d’autosuffisance alimentaire, le gouvernement taïwanais a lancé en 2010 un programme de diversification des produits fabriqués à base de riz.

Nous avons d’abord commencé par faire des recherches pour comprendre les caractéristiques du riz et les propriétés d'application de la farine de riz. Ensuite, nous avons nous-mêmes développé de nouvelles techniques de fabrication. Et nous avons encouragé les entreprises à proposer de nouveaux produits en utilisant ce que nous avons développé.

Le nombre de produits taïwanais faits à base de farine de riz est ainsi passé de 30 en 2010 à plus de 200 aujourd’hui, dont les bagels et mantous de Brian Lang et de son entreprise, Roomy.

Un problème très personnel a motivé Brian Lang à créer les produits de son entreprise Roomy : une intolérance au gluten.

Par contre, dans le cadre de ce partenariat public-privé, tous les coûts supplémentaires et risques financiers sont absorbés par les entreprises, de la fabrication à l’emballage. La farine de riz coûte au moins 50 % plus cher que la farine de blé. Pour les produits de l’entreprise Roomy, c’est même trois fois plus cher.

Le gouvernement taïwanais n’accorde aucune subvention pour convertir la production, mais il met ses recherches sur le riz et méthodes de production à la disposition des entreprises. Il aide également à la mise en marché.

Il y a une différence de prix entre la farine de blé et la farine de riz , reconnaît Song Hung-Yi, de l’Agence de l’alimentation et de l’agriculture de Taïwan. Nous avons une politique publique garantissant un prix stable pour la farine de riz. Ça aide. Puis nous aidons les entreprises qui ont déjà une production de masse avec leur marketing auprès des marchés en plein air, supermarchés et foires alimentaires.

Le gouvernement taïwanais choisit également chaque année dix lauréats dans le cadre d’un concours public parmi les entreprises fabriquant des produits à base de farine de riz. Brian Lang et son entreprise Roomy sont parmi les vainqueurs cette année et ils recevront leur prix en décembre. Ils pourront maintenant bénéficier de la publicité gouvernementale.

Notre objectif principal est de varier nos saveurs de bagels et petits pains , lance Brian Lang. Dans la prochaine phase, nous envisageons d'utiliser de la farine de riz d’ici et du Japon pour créer des aliments totalement sans gluten.

D’autres aliments à base de riz pourraient aussi être développés, selon le professeur Yang Min-Hsien, et peut-être même de la nourriture animale. Nous pouvons ainsi redéfinir et reconsidérer davantage l’ensemble de l’industrie du riz. Le but ultime est d’assurer notre sécurité alimentaire.

Pour l’entreprise Roomy, il s’agit d’une transformation des habitudes alimentaires réalisée, un petit pain vapeur, ou mantou, à la fois.