BC Ferries souhaite acquérir sept traversiers hybrides

La Société des traversiers de la Colombie-Britannique lance un avis d'expression d'intérêt afin de construire sept nouveaux traversiers hybrides. L’objectif est de remplacer sa flotte vieillissante à partir de 2029.

Les nouveaux traversiers remplaceront six navires, comme le Queen of New Westminster et le Queen of Coquitlam, indique à CBC /Radio-Canada la porte-parole de BC Ferries, Deborah Marshall. Ces navires desservent des routes principales entre le Grand Vancouver, la côte Sunshine et l’île de Vancouver.

L’entreprise prévoit de faire naviguer les nouveaux navires entre 2029 et 2032.

Nous sommes impatients, car ce serait notre plus grande acquisition de traversiers.

Selon elle, en obtenant un traversier de plus, cela permettra de minimiser l’impact sur les clients pendant les interruptions de service imprévues. Il s’agit aussi d’anticiper le remplacement d'un navire qui aurait besoin d’être radoubé.

Une facture inconnue

L’allocation budgétaire pour ces sept nouveaux navires reste inconnue.

D'après Deborah Marshall, BC Ferries veut éviter de compromettre le processus d'appel d'offres, mais affirme que le coût sera couvert par le plan d'investissement sur 12 ans de la société.

Selon l’avis d'expression d'intérêt, chaque vaisseau sera constitué de trois étages et pourra accueillir 2100 passagers et son équipage.

Le contrat doit être approuvé par le conseil d'administration de BC Ferries, selon Deborah Marshall, puis une demande devra être soumise au commissaire de BC Ferries. Le contrat devrait être attribué d'ici décembre 2024, indique l’avis d'expression d'intérêt.

La dernière fois que l’entreprise provinciale a acquis de nouveaux traversiers remonte à 2013 quand trois vaisseaux ont été ajoutés à la flotte.

Le monopole de BC Ferries : faudrait-il ouvrir le secteur à la concurrence?.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Panorama. Le monopole de BC Ferries : faudrait-il ouvrir le secteur à la concurrence? ÉMISSION ICI PREMIÈRE Panorama Écouter l’audio (Le monopole de BC Ferries : faudrait-il ouvrir le secteur à la concurrence?. 16 minutes 56 secondes) Durée de 16 minutes 56 secondes 16:56

Avec les informations de Maryse Zeidler