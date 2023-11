Billettes à Alma : Brunelle-Duceppe et Simard demandent des garanties à Rio Tinto

Les députés du Bloc québécois Mario Simard et Alexis Brunelle-Duceppe demandent des garanties à Rio Tinto, une semaine après l’annonce du retard de quelques mois dans la construction du centre de coulées de billettes à Alma en raison de l’explosion des coûts.

Ils craignent que le retard annoncé ne se transforme en arrêt du projet.

La multinationale de l’aluminium a confirmé, la semaine dernière, le décalage au printemps des travaux de bétonnage initialement prévus cet hiver.

Une importante hausse des coûts par rapport à ce qui avait initialement été prévu a été mise de l’avant pour le projet de 240 millions annoncé en juillet 2022. Le projet avait déjà été mis sur pause en 2019 en raison du bas prix de l’aluminium et d’un ralentissement économique.

Ouvrir en mode plein écran Alexis Brunelle-Duceppe et Mario Simard Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Encore une fois, on se retrouve les mains liées devant Rio Tinto. Le projet de fabrication de billettes d’aluminium aux installations d’Alma a été annoncé trois fois dans les dernières années, pour finalement être mis de côté une fois de plus. Avec tous les avantages dont bénéficie Rio Tinto dans la région, on est en droit de s’attendre à beaucoup plus , a dénoncé par voie de communiqué Alexis Brunelle-Duceppe, député de Lac-Saint-Jean, calculant que la première annonce était entendue dans la signature d’une précédente convention collective.

Des retombées régionales exigées

Les députés demandent une garantie de retombées économiques dans la région.

Malheureusement, on se retrouve trop souvent devant une grande industrie qui ne livre pas la marchandise. Quand je dis livrer la marchandise, c’est très simple, ça suppose notamment de mettre sur pied les projets annoncés, comme celui des billettes à Alma, de respecter les engagements envers les travailleuses et travailleurs et de s’engager dans la transformation de l’aluminium et la diversification de notre industrie régionale , a-t-il poursuivi.

Ouvrir en mode plein écran La première pelletée de terre avait eu lieu en avril dernier. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

De son côté, son homologue de Jonquière, Mario Simard, croit que l’entreprise évoque les coûts de construction pour réduire par la bande les retombées dans la région.

Les dirigeants de la multinationale répètent ad nauseam aux travailleurs et aux représentants élus de notre région qu’ils vont investir dans leurs infrastructures et que notre région va profiter des retombées. Mais en réalité, ils utilisent tous les prétextes possibles pour repousser leur obligation envers notre région. On joue au fou comme ça depuis plus de 15 ans , a-t-il exposé.

Des craintes pour AP60

Le bloquiste va même jusqu’à émettre des craintes par rapport au projet de construction de 96 cuves AP60 au Complexe Jonquière, annoncé au coût de 1,4 milliard de dollars en juin.

Si nous voulons avoir notre part des retombées économiques des cuves AP60, il nous faut un mécanisme de suivi rigoureux qui implique l’ensemble des décideurs politiques et les acteurs économiques de la région , a-t-il ajouté, pointant la possible fabrication de composantes en Chine.

Les deux députés reviennent également à la charge avec leur proposition de mettre sur pied un Observatoire indépendant sur l’aluminium.