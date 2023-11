L'Organisation mondiale de la santé s'est inquiétée mercredi d'une hausse des maladies respiratoires en Chine et a demandé à la population « de prendre des mesures » de protection.

L' OMS a adressé une demande officielle à la Chine pour obtenir des informations détaillées sur une augmentation des maladies respiratoires et des foyers de pneumonie signalés chez les enfants , indique le communiqué publié sur X (ex-Twitter) dont l'authenticité a été confirmée à l'AFP par une porte-parole de l'organisation, qui recommande de suivre des mesures visant à réduire le risque de maladie respiratoire .

Ces mesures – déjà martelées pendant la pandémie de COVID-19 – comportent notamment la vaccination, la distanciation avec les malades, le confinement chez soi en cas de symptômes, des tests et soins si requis ainsi que le port du masque si approprié, une bonne ventilation des locaux et le lavage des mains.

Après que les autorités et les médias chinois ont fait état d'une hausse des maladies respiratoires, y compris des foyers de pneumonie non diagnostiquée chez les enfants dans le nord de la Chine, l'OMS a demandé, le 22 novembre, des informations épidémiologiques et cliniques supplémentaires, ainsi que des résultats de laboratoire sur ces foyers signalés chez les enfants, par l'intermédiaire du mécanisme du Règlement sanitaire international .

L'organisation a également demandé des informations complémentaires sur les tendances récentes de la circulation d'agents pathogènes connus, notamment la grippe, le SRAS-CoV-2 (le virus qui donne la COVID-19), le virus respiratoire syncytial (VRS) qui touche les nourrissons et Mycoplasma pneumoniae, ainsi que sur le degré d'engorgement du système de santé , précise encore le communiqué.

La levée des restrictions

L' OMS est en contact avec des cliniciens et des scientifiques par l'intermédiaire de partenariats et réseaux techniques existants en Chine.

L'organisation onusienne a indiqué que les autorités chinoises ont attribué cette augmentation des maladies respiratoires à la levée des restrictions liées à la COVID-19 et à la circulation d'agents pathogènes connus.

Lors d'un point de presse le 13 novembre, elles avaient souligné la nécessité d'améliorer la surveillance des maladies dans les établissements de santé et en milieu communautaire, ainsi que de renforcer la capacité du système de santé à prendre en charge les patients, rappelle l' OMS .

L'organisation n'a donné aucune indication sur l'accueil fait par la Chine à la demande d'information.

L' OMS avait reproché à de nombreuses reprises aux autorités chinoises leur manque de transparence et de coopération lors de la pandémie, dont les premiers cas étaient apparus en Chine fin 2019.

Ce manque de coopération a aussi été dénoncé par l' OMS et de nombreux autres pays dans l'enquête menée pour déterminer les origines de la pandémie, enquête qui n'a toujours pas abouti à une conclusion définitive.