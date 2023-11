La vie d’un homme sauvée grâce à trois personnes et un défibrillateur au Dallo

Trois personnes ont sauvé la vie d'un homme qui a fait un arrêt cardiaque samedi dernier au salon de quilles Le Dallo à Chicoutimi. Chantal Lépine, Pierre Vézina et Alain Côté ont travaillé en équipe et ont utilisé un défibrillateur sur l'homme qui est aujourd'hui sain et sauf.

L'évènement, qui s’est déroulé lors d’un tournoi, a beaucoup fait réfléchir les trois quilleurs qui veulent continuer à éduquer les clients à l'utilisation d'un tel appareil.

Selon Chantal Lépine, qui se trouvait à l’accueil, c’est lorsqu’elle a entendu des gens crier Appelez l’ambulance! , lors d'une partie de quilles qu’elle s’est aperçue qu’un homme subissait un arrêt cardiaque. Une centaine de personnes se trouvaient dans le salon, qui est aussitôt devenu silencieux.

Tout de suite, je me suis tournée, j'ai crié à Alain, parce qu’il savait quoi faire. Alain a commencé à faire les manœuvres, on est allé chercher le défibrillateur. Tout s’est enchaîné très vite , a expliqué l’employée.

J’ai pris ses signes vitaux, il n’y en avait pas, tandis qu’Alain compressait. Et puis là, on a défait les enveloppes du défibrillateur, on a enlevé les pellicules. [...] Le défibrillateur, c’est lui qui mène la charge , a indiqué pour sa part Pierre Vézina.

Ouvrir en mode plein écran Grâce à un défibrillateur qui se trouve au Dallo, un homme a pu avoir la vie sauve. Photo : Radio-Canada

Selon Mme Lépine, c’est au bout de 10 minutes que l’homme a repris conscience.

Sa réaction était immédiate et il est revenu. Sa couleur a changé et on a vu ses yeux s'ouvrir. Puis là, il est revenu , a raconté Alain Côté.

Quand il est revenu à la vie, c’était quelque chose. Il nous a parlé. Je lui disais de respirer, on respirait ensemble , a ajouté Pierre Vézina.

N’eût été de ces trois personnes, l’homme aurait pu y rester, selon les secouristes qui sont arrivés sur place quelques minutes plus tard.

C’est la première fois qu’on s’en sert. C’est vraiment un indispensable. On travaille quand même avec une clientèle assez âgée aussi , a mentionné Mme Lépine.

La prévention semble faire partie de l'ADN du salon de quilles. En effet, en raison d’une grande popularité des soirées clair de lune auprès des jeunes, l’équipe du Dallo s’est également assurée d’avoir des réserves de naloxone, un médicament permettant de renverser les effets d’une surdose d'opioïdes.

D’après une entrevue de Rosalie Dumais-Beaulieu