À 100 jours de la finale des Jeux du Québec à Sherbrooke, les préparatifs vont bon train

Le coup d'envoi de la 58e finale des Jeux du Québec sera donné dans exactement 100 jours. Les jeux d'hiver seront présentés à Sherbrooke du 1er au 9 mars 2024.

De passage à l'émission Vivement le retour, le directeur général du comité organisateur, Jocelyn Proulx, indique que les préparatifs vont bon train et que l'équipe est en train de peaufiner les derniers détails. On a eu beaucoup de visite au cours des dernières semaines. En octobre, les 19 fédérations sportives sont venues visiter les plateaux sportifs, la semaine dernière ils étaient une quarantaine de chefs de mission, des assistants, qui venaient voir les sites d'hébergement et les sites de compétitions.

On est prêts, les sites sont prêts , affirme Jocelyn Proulx.

À 100 jours, on est vraiment fébriles au comité organisateur. C'est juste un peu plus trois de mois.

Les prochaines semaines seront chargées pour les athlètes qui tentent de se qualifier pour les 19 disciplines des jeux. Ici, en Estrie, ce weekend, il y aura les premières finales régionales. Ce sont quelque 150 athlètes qui vont être sélectionnés parmi les 1000 athlètes en Estrie. Au total, ce sont 3000 athlètes qui sont attendus, toutes régions confondues.

À la recherche de bénévoles

Les personnes intéressées à être bénévoles peuvent s'inscrire dès maintenant. Sur les 2500 bénévoles recherchés, 900 ont confirmé leur présence pour l'instant.

Si on compare avec les dernières finales, on est en avance, mais il ne faut pas lâcher, il faut travailler fort.

Le directeur général soutient qu'aux derniers Jeux du Québec à Rimouski, 800 bénévoles se sont inscrits dans les dix jours précédant l'événement. Afin d'éviter beaucoup de travail de dernière minute aux équipes, le directeur général invite les gens à s'inscrire dès que possible.

Les organisateurs ont aussi lancé mercredi une campagne de financement auprès de la population. Jocelyn Proulx mentionne que le budget des Jeux du Québec à Sherbrooke est de 8 millions $ et qu'après les différentes sources de financement, il manque toujours 200 000 $. On a besoin d'un dernier petit coup.

Par ailleurs, des portes ouvertes sont organisées samedi prochain auprès de 8 clubs, où les jeunes de la région pourront essayer différents sports.