Le District scolaire anglophone Est a voté à l’unanimité en faveur de défier devant les tribunaux le gouvernement du Nouveau-Brunswick au sujet de la politique 713.

Cette année, le Nouveau-Brunswick a annoncé des correctifs à sa politique 713, une série de directives sur la façon de gérer les questions d’orientation sexuelle et d’identité de genre dans les écoles publiques.

Le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, oblige maintenant tous les élèves de moins de 16 ans à obtenir le consentement de leurs parents pour employer à l'école un pronom ou un prénom différent. Les opposants à cette nouvelle règle soutiennent que cela met en danger certains jeunes, dont la situation pourrait être mal accueilli dans leur famille.

La Charte des droits et libertés invoquée

Depuis que ces changements ont été annoncés, nos étudiants nous ont dit combien cela causait de tort, de peur, d’anxiété et d’incertitude à la communauté LGBTQ , a déclaré Dominic Vautour, membre du conseil du District scolaire anglophone Est.

Selon lui, la version révisée de la politique 713 est discriminatoire et qu’elle pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour certains élèves.

En plus, ça cause aussi du stress et de l’anxiété pour notre personnel, qui a peur de faire un faux pas et de se mettre dans une situation précaire, personnellement et professionnellement , a-t-il ajouté.

Le district a voté pour une contestation fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés, et pour un arrêt des procédures.

Kristin Cavoukian déclare quant à elle que le district scolaire dont elle fait partie a un devoir de protéger [ses] étudiants .

Quand il y a une menace pour certains d’entre nous, il y a du travail à faire pour nous tous , a-t-elle illustré.

Le Nouveau-Brunswick poursuivi

Dominic Vautour dit espérer que d’autres districts emboîtent le pas sans délai.

D’autres districts scolaires anglophones et francophones ont déjà évoqué des contestations juridiques.

Les districts francophones ainsi que le district anglophone Est ont adopté leurs propres politiques, qui n’exigent pas l’accord parental pour désigner un élève de la 6e à la 12e année par un autre prénom ou pronom.

Le bureau du ministre de l’Éducation a répliqué en envoyant aux districts scolaires des avertissements, leur signifiant que les politiques qu’ils se donnaient désobéissaient aux règles de la province.

La nouvelle politique 713 est déjà visée par une poursuite de l’Association canadienne des libertés civiles ( ACLC ).

La poursuite n’a pas encore été autorisée et le juge Robert Dysart, de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, a donné aux groupes intéressés à être intervenants dans cette poursuite jusqu’au 30 novembre pour se manifester.

Déjà, la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick ( FENB ) a indiqué son désir de se joindre à cette poursuite, de même que trois groupes de défense des droits des personnes LGBTQ+ : Alter Acadie, Chroma NB et Egale Canada.

La fédération des enseignants estime de surcroît que la liberté de parole de ses membres pourrait être brimée par les directives du gouvernement provincial.

Parce que des démarches juridiques ont été entreprises, le ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick n’a pas voulu commenter la décision prise par le District scolaire anglophone Est.