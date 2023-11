La reconfiguration de l’échangeur Darche progresse bien à Sherbrooke

Ce sont 20 % des travaux qui ont été effectués depuis le mois d'août dans le cadre de la reconfiguration de l'échangeur Darche à Sherbrooke. Parmi ces travaux, il y a eu la réalisation d'une partie d'un nouveau ponceau qui fera 400 mètres de longueur, soit le plus long au Québec.

L'ingénieur au ministère des Transports et de la Mobilité durable, Antoine Trudeau, explique qu'une conduite d'eau potable qui alimente le secteur Rock Forest a été déviée et une partie de nouveau ponceau qui remplacera l'ancienne structure où circule l'eau du ruisseau Lion a été aménagée. C'était l'enjeu de 2023, l'échéancier, la course contre la montre , met-il de l'avant.

Il y a beaucoup de défis, déjà, sa conception est unique , soutient le chargé de projet principal à l'échangeur Darche pour le MTQ, Ishak Medfouni. Il supporte une grande charge parce qu'il soutient des excavations de 12 mètres à certains endroits. Il n'y a pas de joints, donc ce sont comme des blocs que l'on met un à côté de l'autre. Ce sont des choses qui ont été faites dans le passé, mais là on est à une échelle beaucoup plus grande que la normale.

On a fait des [quart de travail] 24 h sur 24.

Les travaux les plus imposants seront toutefois effectués en 2024.

On va rouvrir les bretelles comme elles étaient avant, on revient à l'état initial, avant les travaux sur l'échangeur Darche , indique Ishak Medfouni

Répit pour l'hiver

Par ailleurs, au cours des prochains jours, les voitures pourront de nouveau circuler sur le pont d'étagement et dans les bretelles. Il en sera ainsi pour la période hivernale puisque les entraves seront levées pour une période de deux mois.

Le chantier repartira de plus belle aux mois de mars et d'avril.

Ce sera un peu moins une course contre la montre, mais là, ça va être des opérations complexes, qui vont s'enchaîner pour pouvoir démolir la structure existante et débuter la construction du nouveau pont tout en maintenant le pont temporaire en place pour maintenir la circulation , estime Antoine Trudeau.

L'échéancier et le budget de près de 60 millions $ sont respectés.

La finalisation du nouvel échangeur Darche est prévue pour décembre 2024.

Avec les informations de Guylaine Charette