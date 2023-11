Une mobilisation bien évidente pour la deuxième journée de grève du Front commun

En ce deuxième jour de grève, des représentants nationaux du Front commun sont venus manifester aux côtés des grévistes à l’École secondaire des Bâtisseurs, édifice Jonquière, mercredi avant-midi.

Ils ont été quelques centaines à être venus les écouter.

Les dirigeants syndicaux font le tour des régions pour venir constater la mobilisation. Ils tiennent à envoyer un message clair au gouvernement pour que les choses avancent.

Après avoir galvanisé ses troupes, Brigitte Bilodeau, première vice-présidente à la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), a souligné l'appui de la population.

Malgré le fait que c'est très difficile dans les milieux, nos gens sont hyper motivés, hyper encouragés. Les gens sont de bonne humeur et ce qui me frappe le plus, c'est l'appui de la population. Ça fait 27 ans que je milite et je n'ai jamais vu ça, [autant] des coups de klaxon. L'appui qu'on reçoit de la population en général, ça fait du bien , a raconté la dirigeante syndicale mercredi matin.

Ouvrir en mode plein écran La première vice-présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), Brigitte Bilodeau, était de passage à Saguenay mercredi. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Elle s’est adressé aux grévistes depuis la boîte arrière d’une camionnette.

On vit actuellement des moments historiques, ça fait 50 ans qu'on ne s'est pas retrouvé 420 000 travailleuses et travailleurs de la fonction publique en grève alors je pense que c'est la signification d'un ras-le-bol. Les gens veulent du changement, nos profs attendent des changements concrets, ils veulent qu'au sortir de cette négociation-là, les conditions se soient améliorées autant pour les élèves que pour eux , a-t-elle indiqué en entrevue, après s’être adressé aux grévistes depuis la boîte d’une camionnette.

Ouvrir en mode plein écran Un rassemblement de grévistes se tenait devant l'École secondaire des Bâtisseurs, édifice Jonquière. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Jacques Landry, président de la Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation, était également sur place.

Quel type de service les élèves en difficulté vont avoir avec tout ça? Cette problématique-là est vraie ici au Saguenay, mais elle est vraie partout au Québec. On manque de professionnels. Actuellement, il n’y a aucune énergie qui est faite pour les attirer , a-t-il déploré.

Du renfort jeudi

Jeudi, les professionnelles en soins de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) vont joindre le mouvement, alors qu'une grande mobilisation régionale est prévue dans l’arrondissement de Jonquière avec une marche en direction de l’hôpital.

Tous les cours dispensés dans les écoles publiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont de nouveau suspendus, de même que ceux offerts dans les quatre cégeps.

Les infirmières seront en grève deux jours, tout en maintenant les services essentiels, alors que les membres du Front commun en seront à la troisième et dernière journée de cette ronde de grèves.

Avec les informations de Catherine Paradis et Sacha-Wilky Mérazil