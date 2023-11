Quels sont les effets des grèves sur l’économie?

Les fonctionnaires fédéraux, les débardeurs des ports de la Colombie-Britannique, les employés des épiceries Metro du Grand Toronto et maintenant les employés du secteur public au Québec : les grèves s'enchaînent depuis le début de l’année au pays.

Chaque fois, des craintes de voir ces conflits de travail miner l’économie canadienne se font sentir. Épouvantail ou menace réelle? Tour d’horizon d’une question sans réponse simples.

La taille et la durée

Dans bien des cas, les économistes s’attardent d’abord aux effets directs d’une grève sur la production et la consommation au pays.

Douglas Porter, économiste en chef de la Banque de Montréal (BMO), présente l’exemple des 155 000 fonctionnaires fédéraux qui ont débrayé en avril dernier. Dans une analyse, il soutenait alors que 0,6 % de la main-d’œuvre canadienne entrait en grève, ce qui pouvait faire plonger le PIB de 1 %.

En entrevue, il explique que le salaire des fonctionnaires offre souvent une bonne approximation de leur contribution à l’économie. La perte économique serait fondamentalement très similaire [à leur] salaire , estime M. Porter.

Outre la diminution de la production, Mario Seccareccia, professeur émérite au Département de science économique de l’Université d’Ottawa, souligne les effets que les grèves peuvent avoir sur la consommation.

Ouvrir en mode plein écran Les membres de l’Alliance de la Fonction publique du Canada ont fait grève pendant 13 jours. Ils ont ultimement obtenu des augmentations de salaire cumulatives de 12,6 % sur quatre ans. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Maxim Allain

Les commerçants d’Ottawa ont probablement vu leur chiffre d'affaires diminuer lors du débrayage d’avril, note-t-il. Les employés en grève ont aussi potentiellement réduit leurs dépenses.

Ces effets dits directs sur l’économie s'accentuent au fur et à mesure que les grèves s’allongent, soutiennent les experts rencontrés.

Puisque la grève des fonctionnaires fédéraux n'a finalement duré qu'environ deux semaines, M. Porter a par exemple fortement revu à la baisse son évaluation de son impact économique. Nous pensons qu’elle a réduit le PIB d’un dixième de pour cent , soutient-il.

Pour Jimmy Jean, vice-président et économiste en chef du Mouvement Desjardins, la durée des grèves du secteur public au Québec sera le principal déterminant de leurs effets sur l’économie.

En ce moment, il y a des gens qui [sont] en télétravail, qui peuvent s'en accommoder. Mais si ça dure plus longtemps, c'est là que ça cause plus de perturbations sur la productivité des travailleurs , détaille-t-il.

Des pertes souvent récupérables

Aux dires de M. Porter de chez BMO , plusieurs secteurs sont en mesure de combler les baisses de production dans les mois qui suivent un conflit de travail.

À cet effet, il estime que la grève récente des travailleurs de l’automobile aux États-Unis n’aura que peu d’effet sur le rendement de l’industrie cette année.

Ouvrir en mode plein écran L'United Auto Workers a déclenché plutôt cette année une grève simultanée chez les trois géants de l'automobile, Ford, General Motors et Stellantis. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Michael Swensen

[Les constructeurs automobiles] vendront probablement presque le même nombre de véhicules en Amérique du Nord cette année. Même si [ces grèves] sont très médiatisées et qu’elles ont un impact économique immédiat important, les pertes pourront être récupérées dans les semaines à venir , juge-t-il.

Ce rattrapage, souvent facilité par le travail en heures supplémentaires, n’est néanmoins pas toujours possible. Ce serait notamment le cas pour les grèves dans le secteur public, selon M. Porter.

Des secteurs plus névralgiques que d’autres

Les économistes se préoccupent également de l’effet multiplicateur des grèves.

Il y a des secteurs qui sont plus stratégiques que d'autres. Si vous avez une grève à [l’épicerie] du coin, ce n’est probablement pas très important, sauf pour un quartier , explique M. Seccareccia.

Ainsi, les impacts du conflit de travail dans 27 épiceries Metro du Grand Toronto se sont probablement concentrés sur l’entreprise elle-même, qui y attribue une perte de 36,3 millions $, et sur ses fournisseurs.

Selon M. Jean, cet effet multiplicateur se fait surtout ressentir lors de conflits de travail qui affectent des fournisseurs de pièces essentiels dans une industrie et les infrastructures de transport, comme c’était le cas pour la grève des débardeurs en Colombie-Britannique et celle des employés de la Voie maritime du Saint-Laurent.

Ouvrir en mode plein écran Des navires ont été arrêtés pendant quelques jours lors de la grève de la Voie maritime du Saint-Laurent. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

Ces conflits de travail particulièrement dommageables pour l’économie peuvent même affecter la réputation du Canada à l’étranger.

Les grèves sous la loupe des multinationales

Avant d'ouvrir une usine dans une nouvelle région, les entreprises évaluent aussi la stabilité des relations de travail dans celle-ci.

Si une économie à la réputation de connaître de nombreuses actions syndicales, ce n’est probablement pas positif , soutient l’économiste de BMO .

Ouvrir en mode plein écran Certains constructeurs automobiles dont les employés ne sont pas syndiqués leur ont octroyé des augmentations de salaire équivalentes à celles négociées par l'UAW. (Photo d'archives) Photo : Bloomberg / Norm Betts

Si [les entreprises] ont besoin que la production soit continue, qu'elle ne soit pas affectée par ce genre de débrayages, [elles] vont aller ailleurs , illustre-t-il.

Le professeur à la retraite souligne toutefois que les grèves sont aujourd’hui beaucoup moins fréquentes qu’elles ne l’étaient dans les 1970.

Le nombre d’heures non travaillées en raison d’un conflit de travail était proportionnellement 20 fois plus élevé en 1976 qu’en 2021.

La forte inflation des derniers mois a renversé cette tendance à la baisse. Déjà en septembre, 2023 était l’année avec le plus de jours non travaillés en raison d’un conflit de travail dans la dernière décennie.

Ces grèves, portées par le désir des travailleurs d’obtenir de meilleures conditions de travail et des salaires plus élevés, n'auraient toutefois pas que des effets néfastes sur l’économie.

Une contribution au tissu économique

Selon M. Porter, la santé économique du pays dépend en partie d’un certain équilibre entre le pouvoir des employeurs et des employés.

On peut peut-être faire valoir que le balancier s’est éloigné un peu trop des syndicats dans les années 1990 et 2000 , observe-t-il.

Durant cette période, les propriétaires d’entreprises ont vu leur richesse croître plus rapidement que celle des travailleurs, note M. Jean. Les grèves qui ont permis à certains employés syndiqués de toucher des augmentations de salaire substantielles cette année contribuent à un certain rééquilibrage, selon lui.