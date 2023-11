Des députés albertains assisteront à la diffusion de vidéos de l’attaque du Hamas

Quelques députés albertains assisteront à une séance de diffusion de vidéos de l’attaque du Hamas du 7 octobre. L’événement est co-organisé par le Consulat d’Israël à Toronto et le président de l’Assemblée législative, Nathan Cooper.

Dans une déclaration écrite, le président de l’Assemblée législative explique que des projections similaires ont eu lieu dans plus de 30 pays . Un événement semblable à l’intention de diplomates s’est tenu mardi au siège de l’ONU à New York, et un autre a eu lieu mercredi matin à Montréal.

Veuillez noter que ces images sont extrêmement explicites et pénibles à regarder. Elles comprennent des images brutales filmées par des terroristes du Hamas, décrivant des actes d'une violence inouïe et d'autres images dérangeantes , prévient la lettre d'invitation que Nathan Cooper a envoyée aux députés et à des journalistes. La projection des images a lieu mercredi et va durer presque une heure.

Le ministre de Services Alberta, Nale Dally, a affirmé mardi qu’il serait présent à la projection. Nous rencontrons beaucoup de parties prenantes, et on nous a demandé d’être là alors nous y serons , a-t-il précisé.

Pour sa part, Matt Jones, le ministre du Travail, de l’Économie et du Commerce, a déclaré qu’il croyait important que le monde soit au courant des atrocités commises contre des femmes et des enfants .

Le député du NPD Lorne Dach, qui représente la circonscription d’Edmonton-McClung, veut aussi y être. Une part significative de la population juive d'Edmonton vit dans ma circonscription. Je crois que je dois aller voir ces vidéos parce que je l'ai promis à mes électeurs.

La députée Janis Irwin d’Edmonton-Highlands-Norwood, n’ira pas à la séance. Elle affirme avoir d’autres engagements au même moment.

La présidente-directrice générale de la Fédération juive d’Edmonton, Stacey Leavitt-Wright, estime que c’est le devoir des députés d’assister à ce genre d’événement.

Ils sont ici pour représenter tous les habitants de notre province. S'ils veulent comprendre l'antisémitisme, le négationnisme qui se produit et les problèmes auxquels la communauté est confrontée, il leur incombe d’en être témoins , dit-elle.

Manifestation prévue la même soirée

Une manifestation est prévue en marge de cet événement. Un des organisateurs, Asher Kirchner, un membre de Voix juives indépendantes, avance que la diffusion de telles images vise clairement à susciter un désir de vengeance et à justifier la poursuite des massacres à Gaza.

Il explique que l’événement de mercredi soir se veut une vigile de deuil .

Un exercice de diplomatie publique

Pour Pierre Martel, professeur à l'École d'études politiques de l’Université d’Ottawa, la démarche du Consulat israélien s’apparente à de la diplomatie publique. Le consulat veut entreprendre des démarches de lobbying , affirme-t-il.

C’est certain qu'Israël a un point de vue et va présenter des faits pour essayer d’influencer les membres de l’Assemblée législative qui vont participer à cette rencontre-là , précise-t-il.

Si c’est organisé à la demande [du Consulat], je crois que c’est un jugement politique que le président doit faire , pour décider de co-organiser l’événement, croit-il.

Le Consulat d’Israël à Toronto n’a pas répondu aux demandes d’entrevues de CBC/Radio-Canada.