Lors du discours du Trône, le gouvernement manitobain a indiqué qu'il veut que l’Holocauste et la sensibilisation à l’islamophobie soient enseignés dans les établissements scolaires pour atténuer les sentiments de haines chez les élèves dans le contexte du conflit Israël-Hamas.

La directrice du Centre du patrimoine juif de l’ouest du Canada, Belle Jarniewski, salue cette initiative.

Cela fait 50 ans qu’on essaie de pousser le gouvernement à enseigner l’holocauste et à sensibiliser dans les écoles du Manitoba. Il était temps , dit-elle.

Il ne s’agit pas simplement d’enseigner l’Holocauste, mais dans un sens plus large, de faire comprendre quels sont les mécanismes de l’antisémitisme qui ont mené à ça.

Elle ajoute que de nombreuses ressources existent déjà et qu'elles sont à la disposition des divisions scolaires.

Belle Jarniewski explique que la communauté juive a développé de nombreuses ressources depuis 50 ans à pour aider les enseignants pour sensibiliser les élèves.

Elle indique qu'elle a rencontré le ministre de l’Éducation et de l’Apprentissage de la petite enfance, Nello Altomare, il y a plus d’une semaine, pour discuter de l’application de cet enseignement.

Même si aucune mesure concrète n’a été instaurée pour l'instant, le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, s’est engagé à ce que l’Holocauste soit enseigné aux élèves en 12e année.

Belle Jarniewski est d'avis que cet apprentissage devrait se faire à partir de la 11e année.

La Colombie-Britannique et l’Ontario ont annoncé récemment que l’Holocauste sera enseigné aux élèves de 10e année dès l’automne 2025.

Sensibilisation à l’islamophobie

Le gouvernement provincial veut aussi que les élèves soient sensibilisés à l’islamophobie.

Le chercheur en islamophobie au Centre de recherche sur les droits de la personne à l’Université du Manitoba, Youcef Soufi se réjouit de cette annonce

Le gouvernement suggère d’adopter une trousse de ressources créée par la communauté musulmane , dit-il.

Cette trousse de ressource permettait déjà aux étudiants musulmans de concilier leur foi avec leurs études, mais permettra aussi aux enseignements manitobains de faire comprendre aux autres élèves, les difficultés de leurs camarades musulmans.

Il explique que les ressources ont été compilées par l’Association islamique du Manitoba qui est la plus grande association musulmane au Manitoba , selon lui.

Les ressources incluent des listes de lecture et de vidéos sur les questions culturelles et d’actualité, des conseils pour trouver des restaurants ethniques et des magasins halal au cas où une école organiserait un barbecue et aurait besoin de trouver de la viande casher ou halal.

Des porte-parole de l’Association islamique du Manitoba indiquent qu'il est important que les élèves qui appartiennent à d’autres confessions comprennent l’importance des rites religieux musulmans, comme le ramadan, et d’éviter l’émergence de stéréotypes ou de sentiments haineux à leur égard.

Les membres de l'association indiquent qu'ils sont aussi disposés de travail en partenariat avec le ministre de l’Éducation Nello Altomare sur l’application de la sensibilisation à l’Islamophobie dans les écoles.

Aucune mesure concrète n’a été annoncée pour l’instant.

Avec la collaboration de Simon Deschamps