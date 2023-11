Les dirigeants de l'aéroport Montréal-Trudeau ont annoncé mercredi la mise en place progressive de certaines « mesures de mitigation » pour garantir que les usagers puissent se rendre à temps à l'aérogare.

L'été dernier, des reportages ont fait état de voyageurs qui avaient mis quelques heures pour atteindre les portes de l'aérogare. On a même vu des images de gens qui marchaient avec leur valise sur la bretelle d'accès menant à Montréal-Trudeau, craignant de rater leur vol.

Aéroports de Montréal (ADM) a annoncé mercredi qu'elle érigera deux débarcadères alternatifs , sans stationnement, situés à l'est et à l'ouest de l'aérogare. Un service de navette aux cinq minutes , promet-on, transportera les voyageurs de ces débarcadères en retrait jusqu'à l'aérogare.

Comme ces navettes emprunteront une route qui évitera la congestion sur la rampe devant l'aérogare, le temps de parcours sera approximativement de cinq minutes , indique ADM dans un communiqué. Ces débarcadères alternatifs seront également accessibles aux passagers à l'arrivée.

Ouvrir en mode plein écran L'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada/Charles Contant

Changements à la grille tarifaire des stationnements

Par ailleurs, ADM précise qu'elle révise la grille tarifaire des parcs de stationnement pour la prochaine saison estivale.

Publicité

Actuellement, il en coûte 36 $ pour la période minimale obligatoire de quatre heures dans le stationnement étagé situé devant l'aérogare. ADM promet pour l'an prochain des rabais sur les réservations de quatre heures et moins dans les parcs de stationnement de proximité, ainsi qu'une tarification avantageuse pour les parcs plus éloignés.

ADM dit surtout qu'en période de grand achalandage, entre 15 h et 19 h, du 1er mai au 1er octobre, il sera possible de se garer gratuitement dans tous les parcs de stationnement pour une période d'environ 40 minutes, peut-être un peu plus , a déclaré mercredi en entrevue Yves Beauchamp, président-directeur général d' ADM .

Par ailleurs, on signale qu'un nouveau stationnement étagé ouvrira au début de 2024, ce qui devrait ajouter à terme 2800 places à l'offre actuelle, selon ADM .

Ce nouveau parc étagé sera accessible par un autre chemin que celui utilisé pour accéder au débarcadère principal et au stationnement étagé actuel, ce qui devrait réduire la congestion à cet endroit.

Ouvrir en mode plein écran Des travaux en mai 2023 ont provoqué une forte congestion près de l'aéroport de Montréal. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

Amélioration du service d'autobus 747

Enfin, ADM soutient que l'Autorité régionale de transport métropolitain et la Société de transport de Montréal ont apporté récemment des améliorations notables au service d'autobus 747, qui relie l'aéroport Montréal-Trudeau au centre-ville.

Publicité

On assure ainsi qu'il sera maintenant possible d'acheter un billet en ligne ou sur des terminaux dans l'aérogare même, à sa descente d'avion. On assure aussi que des départs quotidiens d'autobus ont été ajoutés en fonction de l'achalandage .

L'organisme Tourisme Montréal s'est évidemment réjoui de l'annonce de ces mesures, conscient que l'accueil à l'aéroport influence directement la satisfaction globale d'un voyageur et sa propension à revenir dans la métropole .

Les solutions mises en œuvre à court terme tels les débarcadères alternatifs et les révisions tarifaires de parcs de stationnement témoignent de la volonté de répondre aux besoins actuels tout en travaillant à des solutions durables et pérennes, indique l'organisme dans un communiqué. L'amélioration de l'expérience d'arrivée et de départ des voyageurs est d'une importance capitale.