Au lendemain du dévoilement de l’énoncé économique de l’automne par la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, le milieu culturel oscille entre colère et incompréhension devant le manque d’investissement du gouvernement Trudeau dans le secteur des arts.

#AvenirDUSPECTACLE, qui regroupe 30 organisations canadiennes de diffusion de spectacles ou d’organisation de festivals, espérait la reconduction d’une bonification de 8 millions de dollars par année du Fonds du Canada pour la présentation des arts (FCPA), instaurée en 2019 alors que le secteur des arts de la scène réclamait de l’aide financière depuis plusieurs années.

La fin de cette mesure constitue donc un recul pour #AvenirDUSPECTACLE qui souhaitait non seulement sa prolongation, mais aussi sa pérennisation.

C’est une double perte , se désole Julie-Anne Richard, directrice générale de RIDEAU, qui est l’association professionnelle des diffuseurs de spectacles. C’est inadmissible qu’on nous ramène en arrière.

En 2024, on va retourner aux budgets de 2018, alors que l’inflation a fait son œuvre. C’est une situation intenable, les gens sont en colère , renchérit Martin Roy, président du Regroupement des événements majeurs internationaux (REMI). Cette organisation qui représente notamment de gros festivals, comme les Francos et le Festival d’été de Québec, est membre de la coalition #AvenirDUSPECTACLE.

Plus d’argent pour compenser la hausse des coûts

Ce manque de soutien du gouvernement Trudeau survient alors que le milieu culturel, déjà durement éprouvé par la pandémie de COVID-19, fait face à une explosion des coûts en raison de la pénurie de main-d’œuvre et de l’inflation.

La posture d’austérité du gouvernement fédéral est compréhensible, mais risque d’entraîner la fermeture de salles de concerts indépendantes, qui ne reçoivent actuellement aucune aide du gouvernement fédéral , a indiqué, par communiqué, Jon Weisz, directeur général des Scènes de musique alternative du Québec (SMAQ). Ce réseau qui réunit des salles de spectacles émergentes a également exprimé sa déception devant l’absence de mesures pour ses membres dans l’énoncé économique.

Le milieu des arts de la scène espère désormais que le gouvernement libéral se montrera davantage sensible à ses attentes au printemps, lorsque sera présenté le prochain budget fédéral. #AvenirDUSPECTACLE demande une augmentation de 21 millions de dollars de l’enveloppe du FCPA et de 9 millions de dollars de celle du fonds de Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine (DCAP).

Toutefois, il sera déjà trop tard pour bien des diffuseurs de spectacles, qui annonceront leur programmation pour la saison 2024-2025 à partir du mois de mai, et des festivals d’été qui devront avoir déjà bouclé leur budget.

La musique en difficulté

Autre milieu à se sentir oublié par le gouvernement Trudeau : celui de la musique. Par communiqué, l’Association des professionnels de l'édition musicale (APEM) et l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) ont toutes deux déploré l’absence d’annonce de bonification du Fonds de la musique du Canada. L’extension de 10 millions de dollars accordée à ce fonds en 2018‑2019 n’a pas été renouvelée.

Il faut absolument des bonnes nouvelles dans le budget du printemps, sinon il va y avoir des coupes majeures dans le soutien à nos musiques, à un moment déjà difficile.

Nous espérons que le gouvernement prendra rapidement acte des grandes difficultés de notre industrie en augmentant le financement du Fonds de la musique du Canada lors du budget 2024-2025, portant ainsi son montant à 60 millions de dollars comme nous l’avons demandé , a indiqué Eve Paré, directrice générale de l’ ADISQ .

Le secteur du cinéma mécontent

Quant à l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM), elle espérait que l’énoncé économique présenté mardi annoncerait le maintien du budget de Téléfilm Canada à son niveau actuel. Depuis des mois, elle réclame la pérennisation de ce budget, la précarité du financement du cinéma québécois risquant de mettre en péril des emplois dans cette industrie.

La déception est immense pour toutes les parties prenantes de l’industrie cinématographique, car nous anticipons tous les impacts économiques et culturels négatifs que cette décision engendrera , a souligné, dans un communiqué, Hélène Messier. La présidente-directrice générale de l’ AQPM souhaite éviter que soit compromise la vitalité de notre cinématographie au moment même où les auditoires de tous les âges renouent avec engouement avec le cinéma québécois sur grand écran .

Avec les informations de Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18