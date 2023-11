La saison de la grippe débute tardivement en Alberta

La grippe en Alberta arrive plus tard que l'an dernier ce qui inquiète des professionnels de la santé puisqu'il y a un risque que cette arrivée tardive jumelée au nombre élevé des hospitalisations liées à la COVID-19 mette de la pression sur les hôpitaux.

Dans les derniers recensements de la province, le nombre de cas confirmés de grippes a plus que quadruplé. Il a bondi de 87 cas pour la semaine du 22 octobre à 389 cas pour celle du 5 novembre.

Nous sommes qu’au tout début de la saison de la grippe , affirme le médecin en maladie infectieuse à l’Université de Calgary, Dan Gregson. Nous observons une hausse rapide de [cas] de grippe dans la communauté.

Les experts se fient parfois à l’évolution du virus dans l’hémisphère sud afin de prévoir la saison de la grippe au Canada. L’Australie a eu une très mauvaise saison de la grippe lors de leur hiver, alors on craint que ça soit le cas ici [aussi].

Des hôpitaux débordés

La grippe a causé jusqu'à présent l’hospitalisation de 159 Albertains, dont 18 personnes en soins intensifs et elle a déjà tué six personnes.

Publicité

Le site Internet provincial qui recense les cas de maladies respiratoires montre que plus de la moitié des personnes hospitalisées en raison de la grippe vivent dans la région de Calgary.

Le Dr Eddy Lang, le Chef de la médecine d'urgence pour la zone de Calgary, rappelle toutefois que beaucoup plus de gens sont à l’hôpital à cause de la COVID-19, soit 1822 personnes depuis la fin du mois d'août.

Nos hôpitaux fonctionnent bien au-dessus de 100 % de leur capacité , indique-t-il. Une situation qui l’inquiète, car la grippe va prendre de l’ampleur dans les prochaines semaines .

Selon lui, les personnes âgées sont plus susceptibles de développer des complications et peuvent nécessiter une hospitalisation. Or, croit-il, l’attente pour recevoir des soins risque d’être longue considérant le volume de patients dans les hôpitaux en ce moment.

Nous savons que les urgences fonctionnent souvent comme service de débordement, lorsque l'hôpital ne peut pas transférer ces patients admis à l'étage [pour obtenir un lit]. Cela rendra très difficile de fournir des soins d'urgence en temps.

Publicité

Les deux médecins s’inquiètent du faible taux de vaccination en Alberta. Cette saison, 17,8 % de la population de la province a reçu son vaccin annuel contre la grippe. Des résultats décevants , selon Eddy Lang.

Néanmoins, ce taux bondit à 50 % chez les Albertains de 65 ans et plus. Le médecin encourage malgré tout les plus jeunes à se faire vacciner afin de mieux protéger cette tranche d'âge. Les gens dans le groupe à faible risque sont à risque de transmettre la grippe aux groupes plus à risque.

Avec les informations de Jennifer Lee