Un psychiatre légiste affirme que la direction de la prison de Lindsay a sous-estimé l'état de santé mentale de Soleiman Faqiri, en refusant de l'hospitaliser d'urgence quelques jours avant sa mort. Le Dr Gary Chaimowitz témoigne à l'enquête du coroner sur le décès de l'Ontarien au Centre correctionnel du Centre-Est (CCCE) en 2016.

Le Dr Chaimowitz a analysé les notes du personnel de la prison de Lindsay et visionné l'une des vidéos, qui sont au centre de cette enquête du coroner.

Soleiman Faqiri avait été arrêté pour avoir prétendument poignardé un voisin et il attendait de comparaître devant un tribunal pour son audience sur le cautionnement.

Le Dr Chaimowitz n'a pas vu en revanche la vidéo des 6 agents correctionnels qui sont entrés dans la cellule du prisonnier juste avant sa mort. Il n'a donc pu se prononcer sur l'usage de la force dans cette cause.

Les audiences virtuelles devant la cour du Coroner de Toronto doivent permettre de comprendre les circonstances dans lesquelles Soleiman Faqiri est mort le 15 décembre 2016, dix jours après son arrivée à la prison de Lindsay.

La seule vidéo qu'il a donc visionnée est celle dans laquelle on voit 3 gardiens en train d'escorter de façon très professionnelle Soleiman Faqiri de sa cellule aux douches après qu'il se fut souillé avec ses excréments.

Le Dr Chaimowitz précise d'abord que Soleiman Faqiri était atteint d'un trouble schizo-affectif, un mélange de schizophrénie et de bipolarité. Il en donne quelques symptômes, comme les hallucinations, la confusion et le délire.

Pas d'évaluation psychiatrique reçue en prison

Les probabilités de réinsertion dans la société sont très bonnes, lorsque l'individu reçoit des traitements, une thérapie et des services dans la communauté comme le logement , dit-il.

Or, les notes du personnel de la prison de Lindsay montrent que Soleiman Faqiri n'a jamais été consulté par un psychiatre en détention avant sa mort et qu'il ne prenait plus ses médicaments avant son admission au CCCE .

Ce n'est pas la première fois que le Centre correctionnel du Centre-Est de Lindsay, en Ontario, fait l'objet d'une enquête du coroner.

Le Dr Chaimowitz affirme qu'il est en revanche plus difficile de soigner un patient lorsque des traitements se font attendre, parce que les symptômes s'aggravent lors des crises et qu'il faut alors prescrire de plus fortes doses de médicaments antipsychotiques pour traiter le malade.

Les notes de l'établissement mentionnent en outre que le personnel a fait remplir un formulaire à Soleiman Faqiri, qui a coché négativement des cases qui portaient sur sa santé. Il a par exemple écrit qu'il n'avait aucune maladie mentale.

Son état s'est détérioré durant les 10 jours qu'il a passés en détention et il est devenu de plus en plus instable et violent , poursuit le psychiatre légiste de renom de Hamilton.

Un jury du coroner devra décider si la mort de Soleiman Faqiri au Centre correctionnel du Centre-Est est un homicide, un suicide, une mort accidentelle, naturelle ou indéterminée.

Les rapports de la prison indiquent en effet que Soleiman Faqiri avait sali sa cellule avec ses excréments, qu'il avait répandu du papier de toilette sur le plancher, qu'il criait et qu'il se parlait à lui-même et qu'il frappait la porte et les murs.

La prison a par ailleurs refusé à des membres de sa famille de le voir en détention. Il n'était pas en état de toute façon de les rencontrer , ajoute le Dr Chaimowitz.

Soleiman Faqiri avait perdu le contact avec la réalité

Soleiman Faqiri n'a vu un médecin généraliste qu'à partir du 7 décembre 2016, soit deux jours après son arrivée.

Le Dr Brent MacMillan a suggéré des antipsychotiques par voie orale à faible dose pour débuter, plutôt que de l'envoyer en observation durant 72 h dans une aile psychiatrique d'un hôpital général de la région.

M. Faqiri avait perdu le contact avec la réalité et la gravité de sa psychose aurait dû convaincre le Dr MacMillan de l'hospitaliser d'urgence , poursuit le Dr Chaimowitz, qui affirme que le prisonnier remplissait tous les critères du protocole carcéral à ce sujet.

La cellule de Soleiman Faqiri était dans l'une des ailes de la prison réservées au confinement des prisonniers.

Le 9 décembre 2016, le Dr MacMillan a prescrit cette fois une injection d'antipsychotique, parce que l'état du patient s'était aggravé.

Il aurait fallu une seconde dose d'Olanzapine pour que le médicament commence à faire effet, or il n'en a reçu qu'une seule , précise-t-il.

Le Dr Chaimowitz ajoute par ailleurs que la direction de la prison était au courant du passé médical de Soleiman Faqiri, puisqu'elle était en contact avec son père.

Elle savait donc que l'individu ne prenait plus ses médicaments pour traiter sa schizophrénie et qu'il avait déjà été hospitalisé dans le passé.

Les audiences ont permis d'apprendre que la prison de Lindsay est située à 10 min de l'hôpital Ross Memorial de Kawartha Lakes et à 1 h de l'hôpital psychiatrique Ontario Shores de Whitby.

Le psychiatre légiste laisse entendre que la direction attendait la prochaine comparution de M. Faqiri devant les tribunaux pour demander une évaluation psychiatrique dans le cadre de son audience sur le cautionnement.

L'ordonnance du tribunal aurait, selon lui, inévitablement conduit M. Faqiri dans un hôpital psychiatrique.

Les obstacles judiciaires ne devraient pas empêcher une prison de soigner un prisonnier malade de façon appropriée , poursuit le Dr Chaimowitz qui réaffirme que l'admission aux urgences ou dans un établissement psychiatrique aurait dû être envisagée.

Le Dr Chaimowitz reconnaît que le système de santé en Ontario est surchargé, le personnel médical exténué, et que les problèmes de recrutement et de rétention de personnel sont légion.

Il n'existe par ailleurs que 13 lits en Ontario réservés à la stabilisation des détenus en crise comme Soleiman Faqiri , regrette-t-il.

La famille Faqiri, qui a toujours parlé de négligence dans cette affaire, attend cette enquête du coroner depuis 7 ans.

Dans leur contre-interrogatoire, les avocats des groupes qui défendent les personnes atteintes de santé mentale ont fait dire au Dr Chaimowitz que les contentions mises aux poignets ou aux chevilles d'un prisonnier en crise et son confinement cellulaire n'ont rien fait pour atténuer les symptômes de Soleiman Faqiri.

L'isolement peut exacerber les symptômes de la schizophrénie , souligne-t-il.

A contrario, le Dr Chaimowitz affirme que la collaboration, le respect et la compassion peuvent être bénéfiques et permettent de mieux approcher un prisonnier en crise .

Le psychiatre légiste reconnaît en outre que l'on ne connaît toujours pas aujourd'hui le dosage thérapeutique exact d'Olanzapine que Soleiman Faqiri a reçu avant sa mort.

Il conclut enfin que le jeune homme aurait dû rester plus longtemps à l'hôpital de Scarborough, lorsqu'il y avait été hospitalisé en mai 2016, quelques mois avant son arrestation et sa détention.