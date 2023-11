Des entreprises profitent de l’afflux de jeunes en raison de la grève dans les écoles

La grève de trois jours des syndiqués du Front commun intersyndical comporte des avantages positifs pour certaines entreprises.

C’est le cas du Centre d’amusement Savana, à Chicoutimi.

Mercredi, il y avait dix fois plus d'enfants que d'habitude dans cet espace de jeu intérieur.

On a plus de familles, en semaine. Habituellement on peut se retrouver avec deux trois familles par journée, mais là on en a plus d'une dizaine depuis ce matin , a commenté Grace Yao assistante gérante chez Savana.

Ainsi, les revenus quotidiens de 100 dollars se transforment en 1000 dollars par jour en raison de l'achalandage lié à la grève des enseignants et du personnel scolaire.

La situation est la même pour Escaparium à Chicoutimi, alors que le jeu d’évasion a dû prévoir des employés en plus pour répondre à la demande.

C'est sûr qu’on a pas mal plus de clientèle , a révélé Félix Deschênes-Morin, copropriétaire d’Escaparium.

On supporte quand même les gens qui sont en grève. On dit toujours que le malheur des uns fait le bonheur des autres, nous on ne veut pas profiter du malheur des autres, mais nous c'est ce qui fait qu'on a des meilleures journées , a enchaîné Marie-Claude Lavoie, également copropriétaire d’Escaparium..

Le Savana ou l'école?

Les jeunes pourront retourner en classe à la fin de la semaine, même si l’opinion est divisée quant au lieu préféré.

Savana , a d’abord répondu la petite Éléonore.

L'école, parce qu'il faut que j'apprenne à lire , a rétorqué Samuel.

Mais en attendant le retour en classe, ils sont beaucoup accompagnés par les grands-parents.

Ce qu'on a en général, ce sont des grands-parents qui accompagnent leurs petits-enfants parce que les parents ne sont pas nécessairement disponibles , a poursuivi Grace Yao.

C'est moi qui s'en occupe. Les parents travaillent, donc Mamie fait son travail , a confirmé Nancy Robitaille, une grand-mère.

Même les plus grands cherchent des moyens de passer le temps.

C'est mieux que de travailler toute la journée. C'est sûr que j'aime l'édu, mais j'aime mieux le miniputt , a partagé Léanne Ménard, élève de 5e année à l’École primaire Notre-Dame-du-Rosaire.

Tant qu'à jouer aux jeux vidéo toute la journée, c'était mieux de faire une activité pour se divertir , a mentionné de son côté Marc-Antoine Couture, élève de secondaire 2 à l’École polyvalente Arvida.

Certains sont accompagnés de pères qui ont passé la matinée aux piquets de grève.

On n'est pas en congé , a précisé l’un d’eux.

Ce serait notre choix numéro un [d’être à l’école], pour les enfants aussi , a reconnu un autre.

D'après un reportage de Catherine Paradis